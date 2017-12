"Femme Gravée", l'exposition qui célèbre la tradition du tatouage au Maroc

CULTURE - Après des expositions consacrées à l’architecture en terre, l’art en plâtre, la broderie du Maroc d’aujourd’hui, Al halqa ou le "Tracé Nomade", la Fondation Dar Bellarj accueille "Femme Gravée", une nouvelle exposition abordant les différents aspects d'un thème souvent tabou: la tradition du tatouage au Maroc. Une nouvel événement dans la lignée du travail de valorisation des héritages culturels marocains, conformément à la vision de Susanna Biedermann, fondatrice de cet espace culturel de Marrakech.

Pour cette nouvel exposition, Maha Elmadi, directrice de la Fondation Dar Bellarj, propose ainsi d’explorer la tradition du tatouage, rite préislamique principalement associé à la culture amazighe, dont la fonction s’avère tout autant ornementale que prophylactique, identitaire et médicinale.

Venus d’univers différents, cinq jeunes artistes maghrébins ont travaillé sur cette pratique controversée et l’ont interprétée en y apportant leur griffe personnelle, pour lui éviter de tomber dans l'oubli. Le Tunisien Wassim Ghozlani, les Marocains Moulay Youssef El Kahfai et Noureddine Tilsaghani, trois artistes reconnus, sont accompagnés de deux jeunes lauréats de l’École Supérieure des Arts Visuels de Marrakech: Maha Mouidine, graphiste, et Marouane Bahrar, photographe, lors d’une résidence de création à Dar Bellarj.

Fondée à Marrakech par Susanna Biedermann et Max Aliot, un couple de mécènes suisses, la Fondation Dar Bellarj pour la Culture au Maroc a pour objectif de valoriser l’héritage culturel marocain en mettant en valeur sa richesse et sa diversité. Le couple est également à l'origine de la création de l'Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech (ESAV), une institution qui forme aux métiers du cinéma, de la télévision et de la communication visuelle.

En complément de cette nouvelle exposition, des rencontres, des conférences, des ateliers avec des artistes et des artisans, des projections de films en présence des réalisateurs seront également organisées tout au long de l’année à venir.

Ouverte au public depuis mi-décembre, l'exposition se poursuivra jusqu’au 31 octobre 2018.