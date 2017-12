Démantèlement d'une usine clandestine de distillation et de trafic d'eau de vie à Marrakech

TRAFIC - Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech, a procédé au démantèlement, vendredi 22 décembre, d’une usine clandestine de distillation et de trafic d’eau de vie située au douar Qartaoua dans la localité de Oulad Hassoun près de Marrakech. Une opération qui a permis l’arrestation d’un membre de ce réseau criminel spécialisé dans la fabrication de cette boisson alcoolisée et la saisie de près de 17.600 litres d’eau de vie, de 5 tonnes de dattes fermentées ainsi que des bonbonnes de gaz, des fourneaux, de grands conteneurs métalliques et une pompe à eau, précise la DGSN dans un communiqué.

Cette opération a été menée en coordination avec les éléments de la gendarmerie royale et de la Brigade nationale de la police judiciaire, sur la base d’informations fournies par les service de la DGST, précise la même source.

Les boissons alcoolisées en question et les produits utilisés dans leur fabrication, ont été saisis dans des endroits dépourvus des moindres conditions sanitaires, susceptibles de nuire à la santé.

Dans le cadre de cette affaire, les services de police ont également procédé à l’arrestation de deux autres personnes, dont un mineur, soupçonnées de trafic illégal de boissons alcoolisées. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue alors que le mineur a été placé sous surveillance, à la disposition de l’enquête en cours.

Les investigations sont toujours en cours pour mettre la main sur le principal suspect.