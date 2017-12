ARRESTATION - Un conducteur ayant forcé le poste frontière Tarajal de Ceuta, a été blessé par balle au bras ce vendredi matin, rapporte divers médias espagnols locaux. Les faits se sont produits ce 22 décembre tôt dans la matinée lorsque, à bord de son véhicule lancé à toute vitesse, le conducteur a tenté de se soustraire au contrôle de la police nationale espagnole des frontières et de la Guardia civil, rapporte El Faro de Ceuta.

Alors non identifié, le conducteur en fuite menaçait de renverser les personnes sur son chemin, poursuit la même source, qui précise que les éléments de la Guardia civil ont alors ouvert le feu sur le véhicule, blessant au bras le conducteur. Le véhicule en provenance du Maroc a ainsi fini sa course près de 300 mètre plus loin, rapporte pour sa part La Verdad de Ceuta.

Le véhicule présente des impacts de balles, comm on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, partagée par le site de El Faro de Ceuta.

Répondant aux initiales de N.H, le conducteur est un Marocain de 41 ans. Ce dernier a été conduit à bord d'une ambulance à l'Hôpital universitaire afin d'être opéré. Son véhicule a été saisi et une enquête de la police judiciaire a été ouverte. En attendant les résultats de cette enquête, un second article de El Faro de Ceuta précise que l'homme aurait précédemment "renversé une femme au Maroc, un fait dont il devra répondre devant les autorités voisines", selon une déclaration de la délégation locale du gouvernement espagnol.