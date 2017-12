Les Kids United seront en concert au Maroc en janvier 2018

MUSIQUE - Si vous avez des enfants, des petits enfants, des neveux et nièces... vous connaissez surement les Kids United. Le groupe de musique français composé de 5 enfants âgés de 10 à 17 ans, revient au Maroc pour un nouveau spectacle toujours aussi frais et vitaminé.

Reversant une partie de leurs bénéfices à l'UNICEF, le groupe à succès formé en 2015 viendra présenter son troisième album pour la première fois à Casablanca.

Engagés pour la promotion des droits de l'enfant, les 5 enfants-stars, qui s’étaient déjà produits à Casablanca en juillet dernier, étaient de retour au Maroc en novembre dernier pour rencontrer les enfants de l'école Ibn Achir à Marrakech. La joyeuse bande y a également tourné le clip "Tout le bonheur du monde", reprise du célèbre titre du groupe Sinsemilia.

Esteban, Gloria, Nilusi, Erza et Gabriel viendront ainsi enflammer la salle couverte du complexe Mohammed V de Casablanca, le samedi 27 janvier 2018, pour le plus grand bonheur des petits (et des grands). Il faudra tout de même débourser entre 500 et 1000 dirhams la place pour contenter sa petite tribu.