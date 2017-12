Journée mondiale de l'orgasme: L'orgasme expliqué par certains hommes tunisiens

Young couple making love in bed focus on hand | sirawit99 via Getty Images

SEXUALITÉ- L'orgasme de la femme, ses dessous, ses manifestations et les interdits l'entourant, des sujets maintes fois mis à nus.

Toutefois, parce que l'orgasme ne concerne pas uniquement les femmes, honneur aux hommes également en ce 21 décembre, journée internationale de l'orgasme.

Pourquoi jouissons-nous? Autrefois la réponse était évidente pour l'homme où tout était analysé sous le prisme de la procréation. L'homme doit jouir pour éjaculer et féconder l'ovule de la femme. Pour les femmes, en revanche, c'était le grand mystère, étant donné que l'orgasme ne lui est pas nécessaire pour enfanter.

Depuis, les choses ont bien changé. La quête de jouissance en soi est devenue primordiale et la maitriser est devenue un apprentissage, un art, où l'obsession de la performance y est fortement présente. La sexualité ne sert plus uniquement à la reproduction, les multiples recettes fournies pour atteindre le septième ciel fleurissent partout. Rien n'est plus aussi évident et on s'interroge sur tout dont l'orgasme de l'homme, jadis perçu comme étant mécanique. La jouissance de l'homme intrigue désormais et les préjugés sont en cours de déconstruction.

Parce que rien ne vaut l'explication des concernés, après les femmes, place aux hommes pour en parler dans ces témoignages recueillis par le HuffPost Tunisie:

Close  L'orgasme expliqué par les hommes tunisiens sur  









