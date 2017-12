Tunisie: Ce que le web tunisien a offert de mieux (ou de pire) en 2017

Une offre de location très spéciale pour la Saint Valentin fait sensation en Tunisie

Il s'agit d'une offre de location spéciale Saint-Valentin, "à 25dt l'heure avec 2 bières" en bonus! Autres petits détails, le lit double et la douche. Voilà de quoi gâter les locataires. Retrouvez tout l'article et les réactions des internautes sur ce lien.

Ce traiteur a une façon bien à lui de critiquer la hausse des prix des poivrons et des tomates

Il propose alors une recette originale et exotique, pour les moins aisés, qui ne peuvent plus se permettre d'acheter "Un kilo de poivrons à 4dt, un kilo de tomates à 2.5dt...". Suivez ce lien pour en savoir plus.

"America First, Tunisia Second", la Tunisie répond à Donald Trump

Avec un brin d’humour, Aws Bejaoui et Maher Zaou ont mis en ligne l' “America First, Tunisia Second”. Véritable buzz sur les réseaux sociaux.

Le message amusant de ce Tunisien tourné en une action marketing virale

L'histoire commence avec un commentaire sur Facebook, et une guerre des plus amusantes éclate au grand jour, et emporte le marketing à un niveau inattendu. L'internaute finit par recevoir une tonne de cadeaux de la part des opérateurs. Vous ne vous en rappelez pas? Pas de panique, lisez toute l'histoire ici.

Les drapeaux tunisien et turc encore une fois confondus dans le JT de France 3



A cause de leurs nombreuses similitudes, les drapeaux tunisien et turc sont une nouvelle fois confondus par les médias étrangers. Plus de détails sur ce lien.

Cette jeune femme tunisienne illustre avec humour le calvaire des femmes pendant leurs règles (VIDÉO)



Afin de dédramatiser ces tracas qui accompagnent ce rendez-vous mensuel et démonter les tabous, une tunisienne en a fait un sujet drôle dans une vidéo. Plus de détails ici.

Voilà à quoi pourrait ressembler la première fois d'un Tunisien marchant sur la lune

Cette vidéo, publiée en aout 2017 raconte, avec beaucoup d'humour, l'aventure du premier tunisien ayant posé le pied sur la lune. Suivez ce lien pour en savoir plus.

Cette photo résume la démobilisation de certains tunisiens à quelques mois des élections municipales

Le message transmis par ce Tag est on ne peut plus clair: "On s'en fout de vos élections, baissez le prix de l'alcool", est-il noté. Un message de mauvais augure en vue des prochaines municipales.

@ISIETN il semblerait qu'un jeune qui aimerait vous transmettre un message... (vu au quartier d'Ennasr II) pic.twitter.com/C2cYoxuYfS — houkechland (@houkechland) August 7, 2017

"Zabaltuna", la campagne de sensibilisation lancée par un jeune tunisien

Il s'agit d'une série d'images, pour le moins choc, transposant des peintures anciennes et des photos prises dans les rues de Tunis par Oussama lui-même. Tout sur Zabaltuna et son créateur sur cet article du HuffPost Tunisie.

Ces Tunisiens se moquent (gentiment) de la "détérioration" de la scène musicale tunisienne



Connu pour ses nombreuses idées de covers et jouant sur la mise en scène dans ses vidéos ou encore sur les changements de rythmes dans les reprises, Jihed Hammemi a cette fois concocté une nouvelle recette musicale, accompagné par l'un des "protecteurs contemporains" de la musique tunisienne d'antan, Mohamed Mahjoub. Article complet ici.

