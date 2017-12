Sondage: Quel a été votre film tunisien préféré de l'année? Votez ici!

Synopsis: Samia, échoue comme beaucoup de clandestins sur les rivages de l'Europe. Hantée par l’idée d’être rattrapée par un frère radicalisé qu’elle avait dénoncé, elle trouve d’abord refuge chez Imed une connaissance de son village, puis chez Leila pour qui elle travaille. Entre les trois personnages, le désir et la peur exacerbent les tensions… Lire l'article sur le HuffPost Tunisie.

Synopsis: Lors d'une fête estudiantine, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux? Les articles du HuffPost Tunisie.

Ce film est une fouille dans une mémoire collective enfouie, oubliée. Il est contre l'oubli car il marque un arrêt sur une époque charnière de la Tunisie où les femmes étaient brimées et dépouillées de leurs droits. Il rappelle la vie d'une génération de femmes, de nos ancêtres, de la chance des Tunisiennes aujourd'hui de s'être libérées des joug des lois archaïques. Continuer de lire l'article sur le HuffPost Tunisie.

"The Last of Us" trace le calvaire d’un voyageur subsaharien (incarné par Jawher Soudani alias Va Jo), tourmenté par une crise existentielle. Son rêve: vivre dans un monde meilleur. Pour cela, il tente de traverser la méditerranée clandestinement. Continuer à lire l'article sur le HuffPost Tunisie.

"Weldek rajel" suit l'itinéraire de 7 jeunes clandestins qui ont choisi de partir en Europe, animés par l'espoir d'une vie meilleure et en quête d'un rêve. Arrivés sur place, ils sont amenés à faire face à une autre réalité. Confrontés à la misère, la criminalité, le racisme, etc, ils vacillent entre désillusions et mal du pays. L'Eldorado européen est loin d'être un et les parcours des rescapés sont jonchés de précarités. L'originalité du documentaire est dans sa capacité à saisir, non sans ironie parfois, les tourmentes de ces personnages et l'autre face crue et cruelle de l'immigration. Continuer à lire l'article sur le HuffPost Tunisie.

S'agit-il d'un énième film sur la révolution? Oui et non: Il l'est parce que c'est l'objet du film et non parce qu'il ne s'agit pas d'une révolution réduite à des slogans, ni à des analyses puériles et niaises. Voici trois raisons pour aller voir ce film: Lire l'article sur le HuffPost Tunisie.