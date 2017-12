Alerte météo: Pluies, neige et vents violents attendus

Caution | trendobjects via Getty Images

Le temps sera pendant l’après-midi du mercredi et demain jeudi favorable à la chute de pluies provisoirement orageuses et localement fortes sur la plupart des régions, avec des quantités importantes sur le Sud-Est, dépassant les 60 mm, notamment dans les gouvernorats de Médenine, Tataouine, Gabés et Sfax.

Selon un communiqué publié, mercredi, par l’Institut national de la météorologie (INM), les températures enregistreront une baisse remarquable, oscillant, les minimales devant osciller entre moins de 2 degrés et 2 degrés dans les régions Ouest avec la possibilité de chute de neige sur les hauteurs et entre 3 et 7 degrés dans le reste des régions.

Les températures maximales varieront entre 4 et 8 degrés sur les hauteurs Ouest et entre 10 et 14 degrés dans le reste des régions. Le vent sera fort dépassant provisoirement 100 km/h, notamment sur les régions du Sud sous forme de rafales.

