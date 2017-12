Ouled Mogador Music Action fête sa 2e édition avec 3 concerts à Casablanca et Rabat

MUSIQUE – Un peu d'Essaouira, et beaucoup de musique en perspective cette semaine à Casablanca et Rabat. C'est en effet la promesse de la 2e édition de l'Escale Ouled Mogador Music Action (OMMA). Aux côtés de trois mâalems gnaoua, Hamid El Kasri, Hassan Boussou et Said Oughassal, le groupe Diappa-Zone a été retenu pour cette tournée qui conduira l'Escale OMMA à Rabat et Casablanca.

Parmi la dizaine de formations candidates à la Résidence Artistique OMMA, Diappa-Zone a eu la faveur du jury composé de professionnels de la musique et de représentants des partenaires co-organisateurs, à savoir l’AEC L’Boulvart (Boultek), la Fondation Abdelaziz et Touria Tazi (L’Uzine) et la Fondation Hiba.

Le groupe bénéficie ainsi depuis le 13 décembre de neuf jours de formation déclinée en huit ateliers: de la composition à l’enregistrement, en passant par le coaching vocal, les techniques scéniques, la communication digitale, le développement de l’image du groupe et la technique... L'essentiel des étapes de la production musicale leur est expliqué et enseigné par des professionnels du secteur.

Organisée par l'Association Yerma Gnaoua et le Festival Gnaoua et Musiques du Monde, ce projet qui vise à perpétuer la culture gnaoua et à former les jeunes aux métiers de la musique, offre une véritable vitrine et une visibilité aux jeunes formations artistiques. Les 21, 22 et 23 décembre apporteront donc à Rabat et Casablanca un petit vent d'Essaouira et de son célèbre festival.