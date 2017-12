Le forum de recrutement Horizons Maroc rempile pour une 22e édition à Paris

EMPLOI - Le forum Horizon Maroc (FHM) revient pour une 22e édition le 14 janvier 2018 à Paris, et installera ses quartiers à l'Espace Grand Arche de La Défense. Dédié aux Marocains comme aux détenteurs d'une autre nationalité résidant en France, l'événement offre des perspectives de carrière et un accès au marché de l'emploi au Maroc.

Présenté par les organisateurs comme le plus grand salon de recrutement marocain à l'étranger, FHM propose différentes pistes d'avenir aux jeunes cadres et diplômés de l'enseignement supérieur qui souhaitent rentrer au pays. Le forum profite également aux recruteurs à la recherche de profils qualifiés.

L'AMGE espère participer à l'essor économique du Maroc "en proposant une interface solide et efficace pour favoriser l'insertion professionnelle des MRE". Banques, assurances, BTP, conseil et audit, nouvelles technologies, énergies... Ce sont au total plus d'une cinquantaine d'entreprises de divers secteurs implantées au Maroc qui seront présentes lors de cette édition, contre une quarantaine seulement l'an passé.

Le forum vise à informer les étudiants et jeunes diplômés quant aux opportunités de carrière qu’offre le marché du travail marocain et à "rapprocher le milieu professionnel marocain des étudiants voulant mettre leurs compétences et savoir-faire au service de leur pays", précise l'association l'Association des Marocains aux grandes écoles (AMGE-Caravane), en charge de l'organisation de l'événement. Le but est d'amener les deux parties à établir un contact qui pourrait déboucher sur une proposition de stage ou d'embauche.

Cette 22e édition présentera quelques nouveautés. Tout d'abord, un espace beaucoup plus grand pour accueillir les 2.500 visiteurs attendus. Le "village start-up" sera par ailleurs reconduit, et bénéficiera d'un espace dédié exclusivement aux start-up marocaines pour mettre en avant l’esprit entrepreneurial et l'innovation qui intéressent de plus en plus les Marocains de France. Des conférences à thèmes seront également organisées et aborderont des sujets autour du Maroc et de l'Afrique.