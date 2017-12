L'application Winny s'enrichie de nouvelles fonctionnalités

Depuis son lancement le 16 mai dernier, l’application Winny, un réseau social des automobilistes algériens, ne cesse d’être enrichie par de nouvelles fonctionnalités. Ses développeurs viennent de lancer le live streaming qui permet à un usager de partager son trajet en vidéo et en photos, à partir de l’application. Mais le plus grand challenge des éditeurs de Winny est d’en faire une application native pour atteindre un maximum d’usagers.

L’application Winny, le réseau social des automobilistes algériens, n’occupe que 20 mégaoctets sur un smartphone Android, et ne consomme pas plus de data que les réseaux sociaux les plus connus tels que Facebook, Snapchat ou Viber. Lancée en mai 2017 par la startup OKN Technology, elle permet en plus du partage en temps réel de l'état du trafic et des routes en Algérie, aidant ainsi les usagers à réduire les temps de trajets, et économiser du carburant, Winny propose désormais le live streaming (vidéo) de l’itinéraire. Ainsi que plusieurs autres fonctionnalités.

La seule exigence technique, c’est la disponibilité d’une connexion Internet mobile 3G ou 4G. Des spots de 45 secondes, extraites de longues vidéos, et des clichés de 5 à 6 photos, sont prises automatiquement après une simple manipulation. "Nous avons fait en sorte que l’utilisation de notre application ne déconcentre pas le conducteur", nous a confirmé Lamine Oubaiche, le CEO de OKN Technology. Mieux encore, les prises de plans utiles pour les utilisateurs peuvent être enregistrées et publiées plus tard en cas d’absence d’une connexion Internet ou de problèmes de réseau.

Selon Lamine Oubaiche, une navigation GPS sera lancée très prochainement via Winny, permettant l’orientation d’un usager de l’application à partir d’un point A vers un point B en faisant rentrer une simple adresse, tout comme Waze et Google Maps. Sauf que sur Winny, il est possible de partager du contenu (photos, vidéo) et de publier des commentaires (statuts), ainsi que créer des groupes d’utilisateurs. Concernant ces avantages, le CEO de OKN Technology affirme que l’application permet de " garder un œil sur le trafic routier, avant de prendre la route et de choisir le meilleur itinéraire à suivre". "Elle donne la possibilité de comparer les trajets, en optimisant la consommation de l’éco-conduite et le style de conduite, ainsi que la possibilité de communiquer en temps réel ou en différé, à travers le Winny Messenger, pour faire part, avec ses amis et la communauté des utilisateurs et même sur Facebook, de ce que l’on a observé lors du trajet. Les utilisateurs peuvent signaler les dangers rencontrés sur la route pour que d’autres utilisateurs qui consultent les alertes puissent avoir conduite plus sure. En outre, Winny peut être une source d’information pour les médias et/ou pour les institutions sécuritaires".

Faire de Winny une application préinstallée

Mais malgré ses 14.000 téléchargements, ses 400 utilisateurs par jour, et un trajet partagé toutes les 5 minutes, Winny n’arrive pas à connaitre le succès que connaissent les applications du même type (Waze et Google Maps). Pour Lamine Oubaiche « la solution demeure dans ce que nous appelons les applications natives ».

Il s’agit des applications préinstallées par les fabricants de téléphones portables sur leurs smartphones. Les constructeurs locaux qui font la pré-installation des applications comme Facebook et Viber ne boostent pas de la même façon les startups algériennes. « J’ai contacté des fabricants de smartphones algériens à propos de ce sujet, mais mes efforts sont restés sans résultat », a souligné notre interlocuteur. On estime que plus 90% des consommateurs utilisent les applications préinstallées trouvées sur leurs smartphones. D’où l’importance pour l’éditeur d’une application de se frayer un chemin auprès d’un fabricant. Avec plusieurs centaines de milliers de d’utilisateurs, l’application pourrait capter un maximum de données sur l’état des routes en Algérie.

Autre nouveauté, l’application Winny devrait inclure une fonction de navigation GPS qui sera disponible dans les messages publicitaires des annonceurs à l’attention des usagers de l’application. Cette fonction permettra d’orienter l’utilisateur vers le point de vente du produit/service annoncé.

Pour rappel, le service "Alertes bonnes affaires" de Winny, permet aux annonceurs de choisir la taille du public visé (le nombre d’utilisateurs qui recevront l’annonce) ainsi que la région cible des publications sponsorisées visibles dans le fil d’actualité de l’application. L’annonceur peut choisir le nombre de vues, la durée de la publication, la région cible et personnaliser lui-même sa publication. L’offre Ad-Maps, qui permet le signalement de la position d’un commerce et/ou d’une entreprise sur une carte. L’utilisateur de l’application à proximité sera automatiquement dirigé vers l’annonceur, uniquement en appuyant sur l’icône sur la carte.

OKN Technology prépare une autre version de Winny. Il s’agit de "Winny Pro" une application de gestion de flotte commerciale qui sera disponible sur le marché en janvier 2018.

