Eva Longoria est enceinte de son premier enfant

PEOPLE - Eva Longoria attend son premier enfant. Selon des informations parues le 19 décembre dans le magazine people mexicain Hola! depuis confirmées par un représentant de l'actrice à US Weekly, Eva Longoria, 42 ans, serait enceinte de quatre mois. Elle et son mari, José Antonio Baston, 49 ans -patron du plus grand groupe audiovisuel en Amérique Latine- élèvent déjà à mi-temps les trois bambins que ce dernier partage avec son ex-femme.

D'après US Weekly -visiblement très bien informé-, le sexe du bébé est déjà connu, il s'agirait... d'un petit garçon.

Le 6 décembre, alors qu'Eva Longoria était à New York pour un événement organisé par L'Oréal Paris, une personne présente sur les lieux affirmait à US Weekly que l'actrice n'arrêtait pas de poser sa main sur son ventre, un signe qui ne trompe pas.

"Superbe soirée avec mes L'Oréal girls ❤️"

En 2016, quelques temps après son mariage avec José Antonio Baston, Eva Longoria déclarait ne pas faire "la course à la grossesse". L'actrice américaine semblait se contenter des trois enfants de son mari issus d'une première union: "Nous avons une famille", déclarait-elle à US Weekly. Et quand il lui était demandé si d'autres enfants pouvaient agrandir leur famille, elle répondait simplement "nous verrons".

Plus d'un an et demi après leur union, Eva Longoria et Jose Antonio Baston attendent donc leur premier enfant. Un événement que l'actrice a peut-être laissé sous-entendre dans son avant-dernier post sur son compte Instagram avec une photo et un texte pour le moins énigmatique.