Festival "Les Vagamondes": la Tunisie sera à l'honneur de cette 6ème édition

L'année 2018 s'annonce festive à Mulhouse! "Les Vagamondes", festival annuel centré sur les cultures du sud, poursuivra sa 6ème édition du 10 au 27 janvier prochain avec La Filature de Mulhouse.

Au programme : des spectacles, concerts et expositions seront proposés par des artistes de toutes les disciplines (théâtre, danse, musique, cinéma ou encore photographie) venus d'Italie, du Liban, d'Iran, d'Algérie, de Tunisie, de Grèce, d'Égypte, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, de Madagascra ou de France.

Une scène artistique maghrébine mise en lumière à travers la danse et de chant

Du côté de l'Algérie, Lounis Aït Menguellet, célébrera en musique sa Kabylie natale avec le flutiste Djaffar Aït Menguellet, le guitariste Malik Kerrouche, les percussionnistes Djamel Hamiteche (derbouka), Nabyle Tamarat (djembé, bendir) et le violoniste Mokrane Adlani. La représentation intitulée "Tudert nni" aura lieu le 11 janvier à l'ED&N Sausheim à Mulhouse.

Représentant la Tunisie pour l'occasion la jeune danseuse-chorégraphe originaire de Carthage Oumaima Manai, proposera le solo de danse "Nitt 100 limites" dans le cadre d'une soirée focus sur la création africaine.

Dans son spectacle "Nitt 100 limites", qui a déjà donné lieu à plusieurs représentations parisiennes, la danseuse s'inspire de la société tunisienne, "pour dessiner en combattante l'évocation de dix postures féminines" à travers une démonstration se voulant une résistance face au conservatisme.

Oumaima Manai dédie son spectacle à la lutte de la femme arabe pour un statut de citoyenne à part entière. Celui-ci aura lieu le 13 janvier à l'espace Tival de Mulhouse.

L'auteure compositrice et interprète tunisienne de renommée internationale Emel Mathlouthi, interprètera des morceaux de son nouvel album "Ensen" (Humain) sorti au début de l'année 2017, mêlant sonorités électroniques et traditionnelles et dans lequel elle chantera notamment en arabe.

Sa performance aura lieu le 27 janvier dans la salle du Noumatrouff à Mulhouse.



La Tunisie au cœur des préoccupations actuelles



En marge de problématiques plus larges sur l'Afrique, plusieurs discussions seront également centrées sur des questions liées à la société tunisienne avec notamment deux conférences et une rencontre qui auront lieu les 11 et 13 janvier prochain.

La conférence "La Tunisie d'aujourd'hui et la religion" qui se tiendra au carré des associations, sera animée par Wafa Tamzini, maître de conférence en droit publique et spécialiste du monde arabe. Elle s'intéressera à la place de la religion dans la nouvelle constitution tunisienne et à ses coïncidences sur la société civile. Un repas tunisien est prévu à l'issu de cette discussion.

La conférence "La Tunisie et les droits des citoyens" à la Filature, propose de poursuivre cette discussion autour, cette fois, des progrès et des réelles failles que cachent cette nouvelle constitution.

Enfin, l'espace Tival de Mulhouse accueillera une rencontre sous l'intitulé "Regards croisés Tunisie" qui proposera quant à elle une discussion entre la danseuse Oumaima Manai et la juriste Wafa Tamzini. Les deux tunisiennes échangeront leur regard respectif sur la place de la femme dans la société tunisienne.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.