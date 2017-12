Palestinien handicapé tué par des soldats israéliens: l'ONU "choquée"

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme s'est dit mardi "véritablement choqué" par la mort d'un Palestinien en fauteuil roulant tué par l'armée israélienne à Gaza et a réclamé une enquête "impartiale et indépendante".

Ibrahim Abou Thouraya, 29 ans, a été tué alors qu'il participait vendredi aux manifestations contre la reconnaissance par le président américain Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël.

Il avait perdu ses deux jambes lors d'une attaque israélienne sur la bande de Gaza en 2008.

Video of Palestinian activist Ibrahim Abu Thuraya at a protest. He gives a powerful speech stressing "This land is our land!", condemning the US and Israel for their crimes, emphasizing Palestinians will not give up.



Israel killed him today, after disabling him#ابراهيم_ابو_ثريا pic.twitter.com/9MgXkFMKy8

— Ben Norton (@BenjaminNorton) 15 décembre 2017