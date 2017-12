Médias et patrimoine: la nécessaire spécialisation des journalistes

Un séminaire sur le traitement médiatique de la question du patrimoine a été organisé ce 19 décembre à la bibliothèque nationale du Hamma à Alger. Organisé par le ministère de la culture en partenariat avec l’Union européenne et destiné aux journalistes, le séminaire avait pour objectif de ressortir l’importance du traitement médiatique de la question du patrimoine culturel en Algérie et dans le monde.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre de la Culture M.Azzedine Mihoubi a fait remarquer que si de nombreuses étapes ont été franchis notamment celles de "l’identification, l’inventaire, la numérisation et la restauration" du patrimoine, il est temps aujourd’hui d’aborder d’autres étapes tout aussi importante celles de "la promotion et du développement de la médiatisation" de ce domaine culturel important.

Ce séminaire se voulait, donc, avant tout un encouragement pour la spécialisation des journalistes sur cette question complexe. Soulignant le manque de visibilité du Programme d’appui à la protection et valorisation du patrimoine culturel en Algérie, lancé avec l’Union européenne en 2012, Mihoubi dira que son secteur est prêt à organiser des formations de journalistes spécialisés dans le patrimoine à travers notamment des conférences et des excursions sur sites archéologiques."

M.Mihoubi annoncera, à l’occasion, que le patrimoine culturel amazigh sera à l’honneur durant l’année 2018 à partir du nouvel an berbère et que toutes les manifestations culturelles et les festivals devront adapter leurs contenus à cette thématique".

La formation des médias aux questions du patrimoine est, selon le ministre, particulièrement importante de part son impact sur les questions identitaires et culturelles au sein de la société.

M.Mihoubi a déploré, dans ce sillage, l’acte de vandalisme qu'a subi la statue de naiade de la fontaine Ain El Fouara à Setif soulignant le degré de réactivité de la population locale qui a démontré son attachement au patrimoine de sa ville.

Présent à la rencontre, le chef de délégation de l’UE en Algérie, Jhon O’Rourke, a souligné l’importance accordée par le programme d’appui au patrimoine algérien et à sa conservation.

Lors du lancement du programme d`appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel en Algérie (Uap) en 2015, ses responsables avaient annoncé un cycle de formation sur le traitement médiatique des questions liées au patrimoine à l'attention des journalistes algériens, en collaboration avec le ministère de la Culture. Cette formation n'a pas encore commencé.

Les différents intervenants forts intéressants au séminaire "Patrimoine à Une", ont abordé divers thématiques et exposés des expériences de journalistes algériens et étrangers ayant travaillé sur le patrimoine culturel.

Mme Djahida Mihoubi conseillère en communication au cabinet du ministre et ancienne journaliste a abordés la question de la communication institutionnelle dans la valorisation et la protection du patrimoine. Ameziane Ferhani journaliste spécialisé a présenté la communication "patrimoine à la une : fiction, réalités et idées." M. Arnaud Contreras journaliste français spécialisé dans le du patrimoine a abordé le sujet sur la valorisation du patrimoine saharien dans ses enjeux et perspective.

Mme Evelyne Thomas docteure en histoire de l’art a, pour sa part, présenté son expérience au sein de l'Association des Journalistes du Patrimoine en France.

L’écrivain Ayach Yahiaoui est intervenu sur le thème des «recherches dans le patrimoine immatériel des Emirats arabes unis». Quant au journaliste et spécialiste du patrimoine tunisien Tahar Ayachi, il a axé son intervention sur le tourisme alternatif et le rôle du journaliste, illustrant son propos par des expériences menées sur le terrain.

Un autre séminaire sur la valorisation du patrimoine culturel à travers les médias et le traitement médiatique des questions liées au patrimoine sera organisé prochainement.

