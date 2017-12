Les agriculteurs en colère: En signe de solidarité, le député Fayçal Tebini gèle ses activités au sein de l'ARP

La tension monte d'un cran à Jendouba. Une foule imposante a défilé ce mardi dans les rues de la ville en signe de protestation menée par les agriculteurs de la région. Venus avec leurs tracteurs, ces derniers ont manifesté leur mécontentement à l'égard d'une nouvelle décision gouvernementale concernant l’eau d’irrigation.

En colère, les agriculteurs se sont rassemblés devant le siège du gouvernorat de Jendouba pour faire le tour de la ville avant de s'arrêter au niveau du Commissariat régional au développement agricole de la région, rapporte Mosaïque Fm.

Levant des slogans appelant au retrait de cette nouvelle mesure gouvernementale qui impose le rationnement (ou la coupure) d'eau dans la région, les agriculteurs de Jendouba se trouvent lésés et menacés. Ils ont estimé que le ministère de l'Agriculture ne réagit pas à leurs revendications et accusent celui-ci d'adopter "la politique de deux poids deux mesures."

Réagissant à cette vague de protestations dans la région de Jendouba, des députés ont adressé une lettre au Chef du gouvernement Youssef Chahed pour tenir un conseil ministériel extraordinaire afin d'examiner la situation des agriculteurs et de trouver une solution à leur crise.

De son côté, le député Fayçal Tebini a décidé de geler ses activités au sein de l'ARP, et ce pendant 72 heures. Cette décision a été prise afin de pouvoir rejoindre le sit-in des agriculteurs et calmer la situation, surtout qu'elle risque de monter crescendo. "Une "journée noire sera prévue demain, le mercredi 20 décembre 2018" a-t-il fait savoir en rappelant que le sit-in dure depuis trois semaines à Jendouba et 37 jours à Siliana.

