L'Edito de MSR, votre article mode hebdomadaire: Gros Tricots

Lorsque l’hiver approche et les températures baissent, on prépare son dressing en mode « grand froid ». Pour être à la fois stylée et réchauffée, on adopte le pull qui permettra de traverser la saison avec le meilleur look. Tricot, maille, casual ou chic, on a le choix pour affronter les premiers frimas et la grisaille hivernale.

En version cocooning pour les dimanches à la maison ou mode soirée, laine épaisse ou cachemire, uni ou à motifs, le pull de votre Noël vous attend ici.

CASUAL

Confortable et passe partout. A l’aise pour les sorties shopping en ville ou les week-ends à la campagne, le pull épais adopte les couleurs de saison. Pour plus de chaleur il s’étire et devient aussi un gilet couvrant. Toujours souple et réconfortant, on n’hésite pas à l’associer avec du jean ou, pour plus d’effet, on le glisse entre une robe et un manteau fin comme ici le gilet long marron Vero Moda.

OVERSIZE

Pour une fois on revendique les grandes tailles ! Il ne faut pas avoir peur de voir grand. Parmi les tendances incontournables de l’hiver, le pull oversize s’impose. Ample, loose et enveloppant, on peut le traiter en version boyfriend uni à grosse maille ou plus féminin avec des motifs. Le traditionnel noir reste aussi un grand classique comme ici le Vero Moda. L’idée c’est d’être à l’aise et décontractée mais toujours avec du style.

MOTIFS, IMPRIMÉS ET TEXTURES

A pois, rayée ou torsadée, la maille offre toutes les possibilités pour sophistiquer votre look et apporter un peu de fantaisie. Le meilleur moyen pour réveiller les journées d’hiver sans lumière. Associez-là de préférence avec une jupe ou un pantalon uni et sobre pour la mettre en valeur et ne pas la concurrencer. Elle saura donner du relief et de la personnalité à votre silhouette, comme ici avec le pull torsadé avec volants sur col et poignets See by Chloé.

OSEZ LA COULEUR

Il ne faut pas attendre le retour du printemps pour porter de la couleur. Alors que les couleur sombres s’invitent dans nos dressings durant les longs mois d’hiver, c’est le moment d’en profiter pour donner un coup de fouet à vos looks et à votre teint par la même occasion. Les moins téméraires iront plutôt vers des bordeaux comme ici le pull Monoprix. Mais vous pouvez vous laisser tenter par des couleurs plus flashy, comme le pull Grace & Mila ou le gilet à sequins Manoush pour un hiver haut en couleurs.

CHRISTMAS PULL

Il peut être aussi votre meilleur allié style pour les fêtes. Structuré, élégant, il se suffit à lui-même pour créer une silhouette et devenir le must have de vos soirées, imposant classe et caractère. On privilégie généralement l’uni noir - chic et sobre – mais la fantaisie d’un beau motif ou d’un empiècement à froufrous comme ici avec le Leon & Harper, sauront créer la différence. A l’approche de Noël, l’aristocratique cachemire comme ici avec le pull Polo Ralph Lauren est aussi un incontournable.

WOOL KIDS

Pourquoi s’en priver : un jacquard fun et coloré ou un bel imprimé font toujours merveille sur les plus jeunes. Bien au chaud dans leur maille épaisse, ils sont aussi les plus beaux, arborant fleurs, oiseaux ou de longs poils façon petit yéti comme ici avec le pull violet Monoprix Teens.

DES HOMMES EN MAILLE

Messieurs, cette année c’est l’occasion de renouveler votre dressing d’hiver. Vous avez déjà vos classiques unis alors si vous optiez pour un peu plus d’originalité ? Pour vous accompagner avec style cet hiver, pourquoi ne pas opter pour la pittoresque rayure marine ou un motif un peu smart comme le pull Dstrezzed.

Retrouvez ces looks et bien plus sur le site de MonShowRoom

Cet édito vous est proposé en partenariat avec www.monshowroom.com.

