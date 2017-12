15 choses étranges que des professionnels de la santé nous ont dit d'arrêter de faire en 2017

A doctor is talking to a patient about her condition at her appointment. | FatCamera via Getty Images

L'année 2017 en était toute une pour les nouvelles de santé.

On a vu des avancées majeures dans la thérapie génique, on a appris comment l'industrie du sucre a induit le public en erreur sur la relation entre le sucre et la maladie cardiovasculaire, et la crise d'opioïdes nous a ouvert les yeux à une épidémie sinistre.

Mais en 2017, il y a aussi eu plusieurs choses que les professionnels de la santé nous ont dit d'arrêter de faire. Certains de ces avertissements peuvent sembler évidents, alors que d'autres sont beaucoup plus surprenants et même renversants!

Voici les 15 choses les plus étranges que les experts nous ont dit d'arrêter de faire cette année.

1. Faire l'amour dans la position de la levrette

Pourquoi? Parce que les hommes pourraient "briser" leur pénis. Une petite étude publiée dans le Journal of Impotence a relevé que la position de la levrette était la plus probable à donner des fractures péniennes pendant les relations sexuelles hétérosexuelles. Les chercheurs blâment l'angle et la vigueur.

2. Prendre des égoportraits

Pourquoi? Ça pourrait propager les poux. Le fait de se rapprocher pour prendre une photo de famille ou un égoportrait donne l'occasion aux poux de se promener d'une tête à l'autre, selon le service d'élimination des poux Ottawa Lice Squad.

3. Dormir avec la porte fermée

Pourquoi? Garder la porte ouverte améliore la ventilation dans votre chambre, ce qui peut vous aider à avoir une bonne nuit de sommeil, selon les chercheurs. Ouvrir une fenêtre peut aussi aider.

4. Avoir des rapports sexuels oraux avec plein de gens

Pourquoi? Une étude publiée dans le journal Annals of Oncology a trouvé que les hommes qui avaient des relations orales avec un nombre élevé de partenaire pourraient augmenter leur risque d'avoir le cancer de la tête et du cou. Le risque pour les hommes de 20 à 69 ans qui ont été testés pour le virus du papillome humain (VPH) était presque le double pour les hommes qui avaient beaucoup de partenaires de sexe oral.

5. Trop manger avec votre partenaire

Pourquoi? Les heures de repas sont devenues une partie centrale des relations, menant à une prise de poids (les nouveaux mariés peuvent prendre de quatre à cinq livres pendant leur première année de mariage), selon Dr Catherine Hankey, une nutritionniste à l'Université de Glasgow. Cette tendance, surtout couplée avec le fait d'être moins actif physiquement, est problématique, selon elle.

6. Essayer l'ensemencement vaginal

Pourquoi? La tendance, où un enfant né par césarienne est badigeonné avec des fluides du vagin de la mère, pourrait potentiellement propager des bactéries dangereuses et des maladies comme des infections transmissibles sexuellement au nouveau-né. L'American College of Obstetricians and Gynecologists avise contre cette pratique.

7. Teindre ses cheveux régulièrement

Pourquoi? Ça pourrait augmenter votre risque de cancer du sein. Une étude a trouvé que les femmes qui teignent leur cheveux souvent augmentent leur chance de développer le cancer du sein de 14 pour cent. Les carcinogènes dans les produits pour les cheveux pourraient augmenter le risque.

8. Boire devant vos enfants

Pourquoi? Les enfants remarquent un changement dans le comportement de leurs parents même s'ils ont seulement consommé une quantité modérée d'alcool, selon une étude britannique. Le résultat? Les enfants ont rapportés qu'ils se sont sentis anxieux, gênés ou inquiets.

9. Être une mère adolescente

Pourquoi? Selon une étude, être une mère adolescente aurait un impact négatif sur le coeur. L'étude, publiée dans le Journal of the American Heart Association, a trouvé que ceux qui ont donné naissance pour la première fois avant leurs 20 ans avaient un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires et d'AVC plus tard dans leurs vies.

10. Ranger les oeufs dans la porte du frigo

Ça peut exposer les oeufs à des changements de températures soudains à chaque fois que la porte ouvre et se referme, ce qui va les faire pourrir plus rapidement, selon l'experte en rangement des aliments Vlatka Lake.

11. Dire "je t'aime" pour montrer ce que vous ressentez

Pourquoi? Une étude indique que ce n'est pas la meilleure façon de montrer à quelqu'un que vous les aimez. Les chercheurs ont trouvé que des petits gestes comme la compassion ou un câlin peut faire sentir quelqu'un plus aimé que d'entendre "je t'aime".

12. Manger de la nourriture qui a été touchée par des mouches

Pourquoi? Les mouches traîneraient plus de bactéries et de maladies qu'on aurait pensé. Les mouches qu'on retrouve dans les maisons ont plus de 351 types de bactérie, comme la salmonelle et l'E. coli, selon une étude. Et ces bactéries se retrouvent sur n'importe quelle surface sur laquelle ils atterrissent.

13. Manger son placenta

Pourquoi? Il n'y a presque pas de bénéfices pour la santé, selon une étude récente. Et en octobre, l'American Journal of Obstetrics and Gynecology a averti que non seulement il n'y avait pas de bénéfices documentés, mais que de manger son placenta pourrait causer des dommages, comme la transmission potentielles d'infections à bactéries aux nouveaux-nés.

14. Aller dans la glissoire avec son enfant

Pourquoi? Vous pourriez lui briser la jambe. Une étude présentée à la American Academy of Pediatrics National Conference & Exhibition a averti que si le poids d'un parent derrière un enfant pourrait causer une cassure si la jambe de l'enfant reste prise ou est pliée en un angle étrange.

15. Souffler sur les bougies d'anniversaire

Pourquoi? Ça met des bactéries sur le glaçage. Une étude a trouvé que de souffler sur les chandelles sur un gâteau peut augmenter le risque d'avoir des bactéries partout sur le gâteau de 1400 pour cent.

