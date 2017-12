Béji Caid Essebsi signe le décret portant convocation des électeurs aux élections municipales

Le président de la République Béji Caid Essebsi a signé mardi, le décret présidentiel convoquant les électeurs à voter pour les élections municipales.

Dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la présidence de la République, Béji Caid Essebsi, sous les yeux de son chef de cabinet Selim Azzabi, affirme que ce scrutin "est le plus important pour la Tunisie".

Ce scrutin permettra à tous les Tunisiens d'être représentés indique Béji Caid Essebsi: "Le pouvoir local est le plus important" a-t-il martelé ajoutant que "quelques soient les doutes, nous avons tenu bon à ce que ces élections se déroulent dans les temps".

"Je l'avais dit: on ne dépassera pas le mois d'avril. Et ben les élections auront lieu le 29 avril pour les forces armées et les militaires et le 6 mai pour les citoyens" a-t-il précisé.

L'Instance Supérieure Indépendante des Élections a décidé de fixer au dimanche 6 mai 2018 la date des élections municipales selon un communiqué publié par l'Instance. Concernant les forces armées, elles voteront une semaine avant, soit le 29 avril a ajouté l'ISIE.

Selon le calendrier électoral pour les élections municipales publié lundi, l'ISIE indique que la période d'inscription sur la liste électorale sera prolongée du 19 décembre au 06 janvier.

Quant aux listes souhaitant se porter candidates aux élections, le dernier délai pour déposer la liste sera d'une semaine entre le 15 et le 22 février 2018 annonce l'ISIE.

La campagne électorale débutera pour sa part le 14 avril au se terminera le 04 mai à minuit.

Les résultats préliminaires seront annoncés le mercredi 09 mai tandis que les résultats définitifs, eux seront annoncés le 13 juin.

Le 16 décembre dernier, l'ISIE a annoncé un énième report des élections municipales et ce après une réunion de concertation tenue entre l'instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et les différents acteurs politiques. Initialement prévues en décembre 2017, elles ont été reportées une première fois en mars 2018 avant d'être à nouveau reportées pour le mois de mai.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.