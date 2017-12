Un jeune Espagnol d'origine marocaine arrêté près de Madrid pour appartenance à Daech

INTERNATIONAL - La police nationale espagnole a arrêté, lundi à Majadahonda, dans la région de Madrid, un homme âgé de 19 ans pour son appartenance présumée à l’organisation terroriste Daech, indique le ministère espagnol de l’Intérieur.

L’individu arrêté, de nationalité espagnole et d’origine marocaine, "avait exprimé ouvertement à travers ses profils sur les réseaux sociaux sa volonté de devenir un martyre et un 'instrument de guerre' au service du terrorisme jihadiste", précise la même source dans un communiqué.

Le mis en cause, qui a commencé son processus de radicalisation à l’âge de 16 ans, était très actif, notamment ces derniers mois, sur Internet et utilisait plusieurs profils sur les réseaux sociaux pour recevoir et transmettre la propagande de Daech.

"Il s’est procuré sur Internet une grande quantité de matériel audiovisuel et de documents destinés à s’entraîner et à consolider son engagement pour mettre en œuvre des missions de jihad électronique et de jihad violent", fait savoir le ministère.

Même si l’individu arrêté avait adopté d’importantes mesures de sécurité sur Internet pour éviter d’être localisé, la surveillance policière à laquelle il a été soumis a permis de réunir assez d’éléments prouvant son engagement et son appartenance à Daech, selon la même source.

Un total de 263 terroristes jihadistes présumés ont été arrêtés depuis début 2015 lors d’opérations menées en Espagne ou en collaboration avec les autorités du pays ibérique.