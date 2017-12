Le roi d'Espagne au Maroc du 9 au 11 janvier, un forum économique prévu à Casablanca

Spanish King Felipe VI (L) walks alongside Moroccan King Mohammed VI at Rabat's airport July 14, 2014. REUTERS/Maghreb Agence Press/Pool (MOROCCO - Tags: ROYALS POLITICS) | POOL New / Reuters

ÉCONOMIE - C'est confirmé. Le roi d'Espagne Felipe VI doit se rendre au Maroc avec son épouse, la reine Letizia, pour une visite d'Etat du 9 au 11 janvier 2018, selon le quotidien espagnol ABC. Une visite qui aurait dû se tenir il y a quelques mois déjà, mais qui a été retardée à plusieurs reprises.

Si le programme officiel n'est pas encore connu, le roi d'Espagne devrait avoir une série d'entretiens avec le roi Mohammed VI. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Alfonso Dastis, sera aussi du voyage.

Selon nos sources, un forum économique Maroc-Espagne sera également organisé le 10 janvier à Casablanca à l'occasion de cette visite royale, sous le thème "De nouvelles chaînes de valeurs pour une croissance partagée".

Environ 150 entreprises espagnoles représentées

L'ouverture de ce forum sera assurée par la présidente de la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM), Miriem Bensalah-Chaqroun, et son homologue espagnol, le président de la Confédération espagnole des organisations patronales, Juan Rosell. Le co-président du Conseil économique Maroc-Espagne récemment créé, Salaheddine Kadmiri, sera aussi présent lors de l'ouverture avec son homologue espagnol Mario Rottlant.

Le roi Felipe VI pourrait également faire une apparition lors du forum, mais sa présence reste à confirmer. Une séance plénière portant sur l'intégration industrielle, des signatures de conventions et des ateliers sont prévus.

Environ 150 entreprises espagnoles seront représentées, parmi lesquelles la banque Caixa, la chaîne de grands magasins El Corte Inglés, la société de transport ALSA et le groupe industriel et technologique Abengoa, une des plus grosses entreprises espagnoles implantées au Maroc, qui opère notamment dans le domaine du développement durable.

Ce ne sera pas le premier voyage du roi Felipe VI au Maroc. Ce dernier avait été reçu avec sa femme par le roi Mohammed VI en juillet 2014, juste après son accession au trône d'Espagne. C'était le premier voyage royal dans un pays non européen.