Rencontre internationale sur le patrimoine mardi à Alger

Ketchaoua or Ketchawa mosque, 1612, with the Kasbah in the background (Unesco World Heritage List, 1992), Algeria. | De Agostini / Archivio J. Lange via Getty Images

Une rencontre internationale sur la valorisation du patrimoine culturel à travers les médias et le traitement médiatique des questions liées au patrimoine devra se tenir mardi à Alger, indique l'APS.

Intitulé "Patrimoine à la Une!" cette rencontre organisée par le ministère de la Culture et le programme d'appui au patrimoine culturel algérien de l'Union européenne devra faire le point des expériences de journalistes algériens et étrangers ayant travaillé sur le patrimoine culturel.

Le rôle de la "communication institutionnelle dans la valorisation et la protection du patrimoine" et la mise ne valeur du patrimoine saharien seront abordés par des journalistes et des cadres du ministère de la Culture.

Les enjeux du journalisme spécialisé dans le patrimoine et le rôle du journaliste dans la promotion du patrimoine culturel comme vecteur de développement du tourisme alternatif sont également au programme de la rencontre au cours de laquelle l'expérience des Emirats Arabes Unis dans le domaine du patrimoine immatériel sera présentée.

Cofinancé par l`UE et l`Algérie à hauteur de 21.5 millions et 2.5 millions d`euros respectivement, le programme d`appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel en Algérie (Uap) vise à renforcer la méthode d`inventaire des biens culturels, la mise en place de mesures d`urgence pour la sauvegarde des biens et l`installation de chantiers-écoles.

Depuis sa mise en œuvre, le programme a financé 18 associations porteuses de projets liés à la protection du patrimoine à hauteur de 13 millions d'euros, formé un premier noyau d`archéologues spécialisés dans l`inventaire et dispensé plusieurs formations dans le domaine de l'archivage et la restauration d'archives photo et vidéo.

Une première plateforme informatique de traitement et de gestion des fiches d`inventaires des biens culturels, baptisée "Touisa", avait été mise en place par ce programme.

Lors du lancement de ce projet en 2015, les responsables de l'Uap avaient annoncé un cycle de formation sur le traitement médiatique des questions liées au patrimoine à l'attention des journalistes algériens, en collaboration avec le ministère de la Culture.

Cette formation n'a pas encore démarré.

Sur le plan de la restauration du patrimoine matériel, le programme a lancé l`étude d`exécution des travaux de restauration du monument funéraire berbère Imedghacen (Batna), confiée à un consortium français ainsi que des chantiers-écoles à la Casbah d'Alger et au musée des antiquités et des arts islamiques.

Un autre programme de formation de formateurs aux métiers liés au patrimoine a également été lancé en collaboration avec le secteur de la formation professionnelle à Oran.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.