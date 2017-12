Dubai ouvre le premier centre hospitalier au monde pour chameaux

INSOLITE - Après le musée du chameau, Dubai a ouvert la semaine dernière le tout premier hôpital dédié à la santé des camélidés. Traitements, chirurgie, rayons lasers et ultrasons... un centre de haute technologie à 10,9 millions de dollars, dans une région qui compte pas loin de 400.000 chameaux.

Le centre hospitalier a ouvert à Al Marmoum et offre des traitements de pointe comparable à ceux offerts aux chevaux de course, d'après l'agence de presse Emirates News Agency.

"Il existe beaucoup d'hôpitaux pour les équidés car les chevaux existent depuis des siècles, tout comme leurs races, mais pour les chameaux, non", a déclaré Mohamed Al Bulooshi, directeur de l'hôpital. "Nous avons constaté qu'ils font partie d'un héritage que nous devons préserver, non seulement en prenant soin d'eux mais aussi en les élevant et en les traitant médicalement", poursuit le directeur de ce nouvel établissement qui constitue une première mondiale.

A hospital in Dubai is now fully equipped to treat camels from all over the world. See more from @ReutersTV pic.twitter.com/uIUenSIPYW

