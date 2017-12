Le musée Yves Saint Laurent Marrakech en lice pour une compétition internationale de design

DESIGN - Deux mois seulement après son inauguration, le musée Yves Saint Laurent Marrakech (MYSLM) attire déjà l'intention des professionnels du design. Le musée, conçu par les architectes du Studio KO, est en lice pour l'un des prix remis par le magazine de design américain Wallpaper, une compétition internationale qui comprend 11 catégories.

Le MYSLM est en lice dans la catégorie meilleur nouveau bâtiment public face au CoFuFun Station Plaza au Japon, le Zeitz MOCAA en Afrique du Sud, l'Australian Islamic Centre en Australie et le Centro Botín, Santander en Espagne.

Pour le magazine, les éléments clés du musée sont "sa maçonnerie complexe, l'utilisation de matériaux traditionnels marocains comme les carreaux de zellige et l'impressionnante cour circulaire".

"Pierre Bergé voulait une architecture à la fois contemporaine et marocaine. C'est pourquoi les architectes ont décidé de travailler avec de la brique rouge de Tétouan et du granito, qui est un procédé originaire d’Italie mais qui est très répandu au Maroc et en Afrique du nord. L’idée était de créer un bâtiment qui s’intègre parfaitement dans la ville, avec une gamme de couleurs conformes à la chromie de Marrakech, entre le rose et l’ocre. Ils ont également utilisé du laiton, que l’on retrouve de manière récurrente au Maroc, ainsi que du béton bouchardé, qui fait un lien subtil entre le granito et la brique", expliquait au HuffPost Maroc Björn Dahlström architecte du projet.

"Le meilleur compliment qu'on ait reçu, selon moi, c'est qu'on a l'impression que le bâtiment était là avant, il est évident. On a eu beaucoup de retours dans ce sens, de voisins qui ne savent plus ce qu'il y avait avant, tant le musée a trouvé sa place. C'est ce qui me rend le plus fier", nous confiait pour sa part Karl Fournier du Studio KO, au moment de l'inauguration du musée.

Le site muséal n'a pas manqué de remercier Wallpaper sur les réseaux sociaux pour cette nomination: "Nous sommes si fiers d'être nommés dans la catégorie du meilleur nouveau bâtiment public par Wallpaper Design Award 2018. Félicitations à l'équipe du MYSLM et un grand merci et beaucoup de gratitude à nos chers visiteurs", écrit le site sur Instagram.

Le jury comprend cette année l'architecte Farshid Moussavi, les chefs René and Nadine Redzepi, le designer Jasper Morrison, l'artiste Daan Roosegaarde et la mannequin Liya Kebede. Les prix seront remis le 11 janvier prochain.