Maître Gims en concert à Marrakech

CONCERT - Avis à celles et ceux qui passeront le week-end du nouvel an à Marrakech. Le vendredi 29 décembre, c'est sur la place Jamaa El Fna que se tiendra dès 19h un concert inédit, et gratuit, du rappeur Maître Gims.

Une journée événement pour les fans du chanteur, qui débutera dès les premières heures de la matinée avec l'enregistrement à 8h de la matinale de Momo sur la place Jamaa El Fna. La chaîne Hit Radio délocalisera ainsi pour l'occasion ses studios sur la fameuse place de Marrakech, explique au HuffPost Maroc Naoufel Bouazza, directeur général de NB2 events production, organisateur de l'événement.

A 17h, la place bougera au rythme des sons sélectionnés par DJ Urban mix. Viendra ensuite le concert de Maître Gims avec, en première partie, le musicien marocain Douzi. "Un show dantesque a été pensé pour offrir au public un moment de fête absolu, sans relâche, autour d'un chanteur aux succès foudroyants, lui-même fan notoire de Marrakech", expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Le concert devrait également être diffusé sur la chaîne marocaine 2M et sur TV5 monde.

Le plus marrakchi des rappeurs français

Le rappeur, qui vit entre Paris et Marrakech, est un grand habitué de la ville ocre,où il a tourné plusieurs clips dont, récemment, celui de sa collaboration avec Lacrim, "Ce soir ne sors pas":

Le dernier album de Maître Gims, "Ceinture Noire", sortira dans les bacs dans les prochains mois. D'ici là, le chanteur partira en tournée à travers la France dès le mois de janvier 2018. Une tournée qui s'achèvera à Paris en septembre 2019 au Stade de France, comme a annoncé ce dernier sur les réseaux sociaux.