CONCOURS - À 23 ans, la Marocaine, Sherin Hosni a remporté le titre de Miss Arab World pour l'année 2018, lors de la finale du concours, qui s'est tenue au Caire samedi 16 décembre et qui a réuni 22 Miss du monde arabe. Elle succède ainsi à la Tunisienne Souhir Ghadhab.

Sélectionnée le 22 novembre dernier à Ouarzazate pour représenter le Maroc, la jeune étudiante originaire de Tafraout avait déclaré dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la compétition: “La première chose que je ferai en tant que Miss est de participer au développement du Sud, en l’occurrence de Tafraout, ma ville d’origine”.

La jeune marocaine a ainsi réussi à convaincre le jury aux cotés de l’algérienne Rania Ben Aichouch, élue première dauphine et de la jeune Bahreïni Fouzia Abd Reda, deuxième dauphine du concours, lors d'une cérémonie marquée par la présence de plusieurs personnalités de la scène culturelle et artistique à l'instar de l'acteur égyptien Mahmoud al Jundi, l'actrice Marwa Abdel Moneim ou encore de Hanane Nasr, Présidente du Festival du tourisme arabe et Présidente de la Fondation Jamal Al Arab Estates.