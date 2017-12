La Fontaine de Ain El Fouara, monument emblématique de la ville de Sétif, a été vandalisée ce lundi 18 décembre 2017. Un individu a détérioré avec un marteau et un burin la partie du visage et de la poitrine de la statue.

Une vidéo, partagée en masse depuis cet incident sur les réseaux sociaux, montrait ce même individu, vraisemblablement islamiste, debout sur cette fontaine en train de casser avec un marteau et un burin le visage et la poitrine de la statue, représentant une femme nue.

Après plusieurs tentatives d'intimidation pour le sommer de stopper son acte de vandalisme, deux éléments des forces de l'ordre ont réussi à le neutraliser, grâce notamment à l'intervention d'un citoyen qui a "désarmé" l'auteur de cet acte de vandalisme de son matériel.

Un acte "choquant" et "désolant" selon plusieurs internautes, qui ont exprimé leur désarroi sur les réseaux sociaux.

Sous le choc les Sétifiens, sont sous le choc de cet acte, que certains affirment être l'acte d'un "dérangé mental". L'auteur de cet acte infâme était barbu et portait un kamis blanc immaculé. Ce qui fait dire à d'autres témoins que c'est plutôt "un apprenti salafiste". "Ma ranach mlah bekol", disent les jeunes qui comptent les dégâts infligés à ce symbole de leur ville. Les yeux désolés ne se détachent pas du visage et du corps mutilé.

C'est que Ain Fouara est devenue Sétif. On parle désormais de la "ville de Ain Fouara". L'attachement de Sétifiens à leur fontaine qu'ils ne trouvent pas "impudique" est total. On y boit et puis on va à la mosquée El-Atik faire sa prière. On y fait aussi des vœux parfois... Et l’on avertit toujours ceux qui viennent la première avec un humour sérieux : "quiconque boira de son eau, y reviendra"

La vue de cette oeuvre du sculpteur Francis de Saint Vidal défigurée n'est pas sans rappeler aux Stéifiens l'attentat dont a été victime la Dame "gardienne de la baraka de Sétif" dans les années 90.

L’attentat à la dynamite du 22 avril 1997

Les Sétifiens ont été particulièrement choqués après l'attentat à la dynamite contre Ain El Fouara qui a eu lieu le 22 avril 1997. Un choc absolu. Et aussi une réaction instantanée pour remettre la dame sur son piédestal. Sa restauration avait duré juste une semaine à l'époque. Saura-t-on faire le travail aussi rapidement aujourd’hui?

Installée à Sétif depuis juillet 1898 tout près du Masjid Al-Atik, la dame a été adoptée par les Sétifiens qui attendent aujourd'hui sa rapide restauration.

