Dix policiers blessés dans des affrontements à Ain Kebira

ix éléments de la sûreté nationale ont été atteints dimanche de blessures "légères" en empêchant des émeutiers de la cité Ain Touila de commettre des actes de vandalisme au centre-ville d’Ain Kébira (Sétif) sur fond des affrontements éclatés vendredi lors d’un match derby de football, a indiqué le chargé de la communication et des relations publiques à la sûreté de wilaya, le lieutenant de police Abdelwahab Aïssani.

Des jets de pierres et d’artifices avaient eu lieu vendredi après-midi entre les supporters des deux clubs de la même ville Widad Ain Touila et Chabab Ain Kébira lors du match l’ayant opposé pour le compte du championnat de division honneur faisant plusieurs blessés et ayant entrainé dans leur sillage la mort d’un jeune de 25ans, selon la même source.

Supporter Widad Ain Touila, le jeune décédé avait été suivi après le match par un supporter de Chabab Ain Kebira qui, après des altercations verbales liées à l’échauffourée l’ayant opposé, poignarda la victime qui succomba à ses blessures à l’hôpital d’Ain Kebira, a ajouté le lieutenant de police Aïssani.

La même source a indiqué que l’intervention vendredi des agents de la sûreté de la daïra d’Ain Kebira pour s’interposer entre les supporters des deux clubs après l’arrêt du match à la 61ème minute avait fait deux blessés dans les rangs de la police sans autre incident.

Un cadre de l’hôpital d’Ain Kebira Rabah Bendhif a indiqué que les services de cet établissement ont reçu vendredi passé 60 supporters et deux policiers blessés.

