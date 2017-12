Ces félicitations d'Ivanka Trump au Prince Harry et Meghan Markle ont bien fait rire ses détracteurs

INTERNATIONAL - Ivanka Trump a envoyé deux tweets ce vendredi 15 décembre pour féliciter le Prince Harry et Meghan Markle pour leur mariage à venir le 19 mai prochain.

"Je souhaite à Meghan et à Prince Harry une vie d'amour, de rires et de bonheur ensemble", a tweeté la fille du président américain. "Je n'ai aucun doute que ce couple va faire des choses extraordinaires, que ce soit individuellement ou collectivement. Bravo!"

1:2 Wishing Meghan and Prince Harry a lifetime of love, laughter and happiness together. https://t.co/fgjJhCfYnr https://t.co/8YP3Nzef5I — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 15 décembre 2017

2:2 I have no doubt that this couple will do extraordinary things, both individually and collectively. Congratulations! — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 15 décembre 2017

Un message de félicitations qui n'a pas convaincu tout le monde. Si les tweets de Trump étaient vraiment sincères, plusieurs internautes y ont vu une motivation cachée.

Aww how sweet but I don’t think y’all are gonna get invited 🤣 — Mike MacCormick (@DFWsMrFantastic) 15 décembre 2017

"Ah tellement mignon, mais je ne pense pas que vous allez être invités".

Dear Kremlin Barbie: still not getting an invite. — Karen Segall (@karensegall) 15 décembre 2017

"Chère Barbie du Kremlin: toujours pas d'invitation"

They don't want your family at their wedding... #Sad — Top Rope Travis 🇺🇸 (@TopRopeTravis) 15 décembre 2017

"Ils ne veulent pas votre famille à leur mariage... #Triste"

Le Prince Harry semble de toute façon plus proche des Obama.