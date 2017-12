Bourse de Tunisie: L'analyse hebdomadaire (semaine du 11 au 15 décembre 2017)

La tendance du marché

Le marché a aligné une deuxième semaine consécutive dans le rouge. L’indice a dévissé de 0,9% à 6 149,26 points, réduisant sa performance annuelle à 12%.

Grâce à la bonne dynamique du marché des blocs, les échanges se sont légèrement améliorés (une enveloppe de 33MDt). En effet, douze transactions de bloc ont eu lieu cette semaine, drainant un volume additionnel de 8,5MDt. Les transactions les plus importantes ont porté sur les titres BT (deux transactions pour 6MDt), CÉRÉALIS (deux transactions portant sur 1,2MDt) et sur des droits de souscription BH (sept transactions pour 1,2MDt)



Analyse des valeurs

Le titre OfficePlast s’est accordé la meilleure performance de la semaine. L’action s’est envolée de 15,7% à 2,360Dt, en brassant des capitaux de 0,4MDt. La performance annuelle de la valeur demeure, néanmoins, en territoire négatif (une correction de 22%).

s’est délesté de 9% à 10,440Dt, en générant un volume de 0,3MDt. Valeur la plus convoitée de la semaine, l’action BT a gagné 0,3% à 7,900Dt. Porté par les transactions de bloc, le titre a mobilisé 20% des flux hebdomadaires (soit 6,5MDt).

Les nouvelles du marché

Carthage Cement: Lancement d’un appel d’offres pour la cession d’un bloc d’actions représentant 50,5% du capital

Le CMF a publié un communiqué informant que la société Al Karama Holding a lancé un appel à manifestation d'intérêt relatif à la cession des participations de l’État et de la société BINACORP SA dans la société Carthage Cement (un bloc d’actions de 50,5% du capital). L’opération se fera par voie d’Appel d’Offres International à un investisseur stratégique et /ou financier qui aura la capacité de gérer et de développer la société.

Le Consortium ECC Mazars / IEG Tunisia – Corporate Advisory / Cabinet Mrabet Avocats a été retenu par Al Karama Holding comme conseiller exclusif pour l’assister dans la réalisation de l’opération de cession.

SERVICOM: Augmentation de capital par incorporation des réserves

L’augmentation de capital par incorporation de réserves de la société SERVICOM se fera par l’émission de 5 937 000 actions nouvelles à raison d’une action nouvelle pour une ancienne. L’exercice du droit d’attribution commencera à partir du 27/12/2017 et la date de jouissance a été fixée pour le 1er janvier 2017.

Tunisie Leasing: Fusion par voie d’absorption de Tunisie Factoring

Les Assemblées Générales Extraordinaires de TUNISIE FACTORING et de TUNISIE LEASING réunies respectivement le 11 et le 12 décembre 2017 ont décidé la fusion par voie d’absorption de la société TUNISIE FACTORING par la société TUNISIE LEASING avec date d’effet le 1er janvier 2017. En conséquence, la société TUNISIE FACTORING sera dissoute. TUNISIE LEASING vise à travers cette fusion à améliorer davantage son offre de services en proposant à sa clientèle le leasing et le factoring au sein d’une même entité et à assoir son leadership dans ces métiers. Cette fusion permettra également à TUNISIE LEASING de développer de nouvelles synergies entre ses équipes et de réaliser des économies d’échelle par la mutualisation de plusieurs fonctions.

TUNISAIR: Assemblée Générale Ordinaire

La société TUNISAIR tiendra une Assemblée Générale Ordinaire le 29 décembre 2017 à partir de 10H00 à l’hôtel « Paris Concorde » pour approuver les états financiers de l’exercice 2016.

