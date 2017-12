Le "blackface" d'Antoine Griezmann indigne, il s'excuse et retire la photo

SPORT - Il pensait faire rire ses abonnés, mais c'est raté. Le très populaire footballeur Antoine Griezmann a posté ce dimanche 17 décembre une photo de lui visiblement déguisé en joueur de basket des années 1980. Problème: l'acteur a maquillé son visage et son corps en noir, laissant penser qu'il s'agit de sa réelle couleur de peau. Ce qu'on appelle outre-Atlantique un "blackface".

De nombreuses célébrités, notamment américaines, ont déjà essayé de se déguiser en se fonçant ainsi le visage, provoquant un tollé et souvent contraintes de s'excuser. Les abonnés d'Antoine Griezmann ce dimanche ont rapidement exprimé leur indignation, quelques minutes après la publication du cliché, et beaucoup d'internautes n'hésitaient pas à qualifier cet acte de "raciste".

c'est un blackface (historiquement utilisé dans les films/au théâtre quand ils ne voulaient pas juste payer des acteurs noirs, ils prenaient des blancs et les """déguisaient en noir""" mais c'était hyper caricatural et évidemment raciste donc continuer à faire ça ajd c'est non) — Ana (@aammbbbb) 17 décembre 2017 La tenue des Harlem Globe Trotters est facilement reconnaissable pour ceux qui les connaissent, Griezmann n'avait pas a se grimer en Noir — Angela-Dulcie (@iluvdwy) 17 décembre 2017 Je voyais déjà les coéquipiers noirs d’Antoine Griezmann le défendre, les journalistes sur les plateaux télés relater « son enfance difficile », sa video avec de pitoyables excuses pleine d’hypocrisie et de mensonges. Je sais comment tout cela va se passer. #blackface — negro choco (@nalahart) 17 décembre 2017 Griezmann il vient de rentrer dans le Top 3 du classement des personnalités préférées des français qui votent FN. — Klaus Mikaelson Jr.™ (@ColonelRTeenda) 17 décembre 2017 Ceci est un blackface (dans les films ou au théâtre, quand les blancs ne voulaient pas avoir à payer des acteurs noirs, ils prenaient des blancs et les "déguisaient en noir") et c'est raciste. Shame, @AntoGriezmann ! pic.twitter.com/drDfdVRcqZ — Nils Wilcke (@paul_denton) 17 décembre 2017 Même si Griezmann est pas raciste ca change pas le fait que le blackface est raciste — マエル (@foolsgald) 17 décembre 2017 Face au tollé, Antoine Griezmann a répondu sur Twitter, indiquant qu'il s'agissait d'un "hommage" aux Harlem Globe Trotters, dont il est "fan", présentant ses excuses et retirant l'image incriminée. Calmos les amis, je suis fan des Harlem globetrotters et de cette belle époque... c'est un hommage ✌ — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 17 décembre 2017 Je reconnais que c’est maladroit de ma part. Si j’ai blessé certaines personnes je m’en excuse. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 17 décembre 2017

L'histoire opaque et controversée du "blackface"



France Info rappelle que le "blackface", dont le but originel est de "caricaturer les gens de couleur", a été popularisé aux Etats-Unis au XIXe siècle, lors de spectacles dans lesquels les acteurs blancs se grimaient en Noirs par moquerie. "On ne le sait pas toujours, les spectacles de 'blackface' américains furent utilisés à la fois par les abolitionnistes et par les tenants de l'esclavage pour promouvoir leurs idées. Ils avaient aux yeux des spectateurs une valeur documentaire. C'était l'occasion, notamment pour les Américains des Etats du Nord, de découvrir la "vraie" vie des esclaves noirs dans les plantations du Sud", précise la scénariste et réalisatrice Isabelle Boni-Claverie au HuffPost France en 2015.

Ces spectacles vont peu à peu disparaître à partir des années 30, pour mieux se diluer dans la culture populaire occidentale et continuer, aujourd'hui encore, de nous influencer.

Isabelle Boni-Claverie analyse: