ÉTATS-UNIS - Le déraillement d'un train de passagers au nord d'Olympia, la capitale de l'Etat de Washington, a fait "plusieurs morts", a indiqué lundi 18 décembre le shérif du comté de Pierce sur Twitter.

Une photo prise de l'autoroute I-5 montre au moins une voiture du train tombée d'un pont ferroviaire qui surplombe les voies de la principale artère reliant Olympia à Tacoma, dans cet Etat du nord-ouest des Etats-Unis. Aucun bilan plus précis n'était disponible dans l'immédiat.

BREAKING: Amtrak Train 501 Has Derailed Falling Off Bridge Over Interstate 5 in Washington - CBS pic.twitter.com/Myc5DLg3Hb — Breaking911 (@Breaking911) 18 décembre 2017

Déraillement d'un train dans l’État de #Washington. Le train est tombé d'un pont sur une autoroute. pic.twitter.com/LI4AqC7MX5 — jean-eric branaa (@BranaaJean) 18 décembre 2017

Photos from scene of amtrak passenger train derailment pic.twitter.com/gd09MzLCC6 — Pierce Co Sheriff (@PierceSheriff) 18 décembre 2017

#BREAKING: More images from the Amtrak train derailment south of #Tacoma. Fatalities and casualties reported as train dangles above I-5: https://t.co/vfU9XLxiJs pic.twitter.com/AFWvB8EdIj — #Q13FOX (@Q13FOX) 18 décembre 2017

BREAKING: Amtrak Train Derails In Washington State, Falls Off Bridge Onto Interstate 5 Below - https://t.co/icnGKdNPXJ pic.twitter.com/b4MYgcZome — Breaking911 (@Breaking911) 18 décembre 2017

Le train desservait la ligne de Seattle à Portland, selon un communiqué d'Amtrak, la compagnie ferroviaire publique qui opérait le train. Elle confirme "des blessés", mais sans plus de précisions.

We are aware of an incident involving Amtrak train 501. We will update with additional details as they become available. — Amtrak (@Amtrak) 18 décembre 2017

Selon le compte Twitter du shérif du comté voisin de Thurston, "le train bloque l'I5" et il conseille aux usagers d'éviter la route pour ne pas gêner les véhicules de secours.

L'accident s'est produit à environ 21 kilomètres au nord de la capitale de l'Etat et à pratiquement la même distance au sud de la base militaire de McChord, comme vous pouvez le voir sur la carte détaillée de Radio Canada.

Plus d'informations à venir...

