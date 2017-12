2e édition de "Oran Silicon Valley": l'écosystème numérique algérien en débat

Organisé par Jil FCE filiale du Forum des chefs d'entreprise, la deuxième édition de "Oran Silicon Valley", une rencontre sur l'écosystème numérique algérien s'est tenue aujourd'hui 16 décembre dans la wilaya éponyme, où des experts, opérateurs économique et universitaire ont appelé à une mutation urgente de l'Algérie vers une économie numérique de manière efficace et durable.

La rencontre "Oran Silicon Valley" a réuni des étudiants, universitaires, élus locaux et chefs d'entreprise afin de débattre des moyens et solutions à mettre en place pour donner un élan à l'écosystème numérique Algérien.

Selon les différents intervenants, cette mutation à l’ère numérique se fera principalement en rapprochant les différents acteurs de l'économie numérique Algérienne, à savoir le monde de la recherche, l'université et l'entreprise.

Ils devront ensemble favoriser le partage de savoir-faire avec des partenaires étrangers, et sensibiliser les institutions et les autorités sur les besoins en technologies de l'information et de la communication des entreprises. Cette conférence a été élaborée autour de trois axes, la recherche, le développement et le partage.