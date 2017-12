Jil FCE signe un mémorandum d'entente avec ZTE Algérie sur le déploiement de la fibre optique

Jil Fce ont paraphé un partenariat pour le déploiement des solutions fibre optique en Algérie en marge de la deuxième édition de la rencontre dédiée à la promotion de l’écosystème numérique algérien "Oran Silicon Valley" .

Ce partenariat portera sur l’élaboration d’un programme de formations sur les techniques de la pose de la fibre optique. Elles seront dispensées par des ingénieurs de ZTE Algérie fournisseur d'équipements de télécommunications.

Les entreprises bénéficiaires, membre du Jil Fce, seront grâce à ces formations certifiées aux normes internationales et deviendront en l’occurrence des partenaires de ZTE Algérie dans le déploiement de cette technique.

"La fibre optique a fait son entrée en Algérie il y de cela une année. La demande est de plus en plus dense et des projets sont actuellement en cours pour son déploiement de manière efficace sur tout le territoire Algérien. Cependant l’entreprise technologique manque d’expertise dans ce domaine et grâce à ces formations elles pourront acquérir le savoir-faire technique pour sa généralisation", souligne Bounab Adel, Directeur Général Adjoint chez ZTE Algérie.

Bounab Adel a fait savoir que ces cycles de formation permettront d’avoir davantage des prestataires de ce service pour exécuter les projets de ZTE Algérie dans le domaine de la fibre optique.

ZTE Algérie et partenaire d’Algérie Télécom sur le projet FTTH (fibre à domicile qui garantit un haut débit internet).