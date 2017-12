Un terroriste en possession de 10 kilos d'explosifs arrêté à Bouira

Des éléments de l'armée ont arrêté jeudi 14 décembre un terroriste à Tikhribine, commune d'El Kadiria, dans la wilaya de Bouira et récupéré une arme et une quantité d'explosifs et de munitions, a indiqué le ministère de la Défense Nationale dans un communiqué.

Il s'agit du dénommé "Fathi T." alias "Yasser" qui a rejoint les groupes terroristes en 2000. Il avait en sa possession un kalachnikov, trois chargeurs, 195 balles, une paire de jumelles et dix kilogrammes de produits explosifs.

L'opération a été effectuée en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, note le communiqué.

