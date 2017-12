Les travaux de réaménagement des hôtels publics seront terminés avant fin 2019

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hassan Mermouri, a affirmé jeudi à Biskra que tous les établissements hôteliers publics où sont actuellement menés des travaux de réaménagement seront réceptionnés avant fin 2019, selon l'APS.

"Sur 66 opérations de réhabilitation d’hôtels public programmées, 12 ont été déjà réceptionnées, d’autres sont en cours et certaines autres n’ont encore pas été lancées", a indiqué le ministre en marge de sa visite d’une exposition d’artisanat traditionnel dans la capitale des Ziban, en estimant que " les difficultés financières et techniques rencontrées par certaines des opérations en cours trouveront des solutions dans les proches délais".

Evoquant les dispositifs d’aides aux artisans, M. Mermouri a affirmé que l’Etat soutient les artisans selon diverses formules notamment en ce qui concerne les locaux d’exercice de leurs activités et de commercialisation de leurs produits ainsi que la participation aux salons et expositions organisés localement et à l’échelle internationale.

L’Etat œuvre à offrir des opportunités de formation et de recyclage aux artisans afin de développer de nouveaux designs leur permettant de mieux exporter leurs produits, a ajouté Mermouri en insistant sur les possibilités de développement des métiers artisanaux.

Auparavant, le ministre a inauguré le complexe touristique Sidi Yahia et a inspecté le chantier d’une résidence touristique El Kalaâ et le complexe thermale Hammam essalihine.

Le ministre devra également inspecter les projets de réalisation d’un hôtel et d’une station thermale ainsi que le projet ‘‘des jardins des Ziban’’ au chef-lieu de wilaya. Il inspectera également un projet d’hôtel à Sidi Okba et posera la première pierre d’ ‘‘un village de vacances’’ à El Hadjeb.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.