Majorelle et l'art contemporain africain à l'honneur lors d'une vente aux enchères à Paris et Marrakech

"Femmes et enfants au bord du fleuve, Abidjan - 1952", Jacques Majorelle.

ART - Une vente aux enchères d’œuvres d’art se tiendra le 30 décembre à Marrakech, en duplex avec Paris, organisée par la maison de vente d'art française Artcurial. Avant cet événement, une exposition "Paris-Marrakech", dédiée au peintre orientaliste Jacques Majorelle et ses contemporains, ainsi qu'à l’art contemporain africain (African Spirit), sera présentée dans la capitale française et dans la ville ocre.

Cette exposition, qui se tient actuellement à Paris jusqu'au 15 décembre, regroupe les 70 oeuvres mises aux enchères à la fin du mois. Elle sera ensuite accrochée du 27 au 30 décembre au Palais Es Saadi de Marrakech, où aura lieu le 28 décembre une soirée à laquelle participeront plusieurs collectionneurs et personnalités marocaines, françaises et étrangères.

L'exposition consacre sa première partie à Jacques Majorelle et ses contemporains avec notamment 11 œuvres de cet artiste français amoureux du Maroc, qui aurait fêté cette année le centenaire de son arrivée à Marrakech, dont deux tableaux exceptionnels: "Marchand de dattes" et "Les Allamattes", a indiqué Olivier Berman, directeur du département orientaliste d’Artcurial dans une déclaration à la MAP. Les deux sont estimés entre 200.000 et 300.000 euros (soit entre 2,2 et 3,3 millions de dirhams).

Jacques Majorelle (1886 - 1962), Les Allamattes, Marrakech, Huile sur toile

Cette partie regroupe aussi des œuvres d’autres artistes contemporains de Majorelle, mais dont le travail est plus classique à l’instar d’Eugène Girardet, Hermann Corrodi, Etienne Dinet et bien d’autres, a-t-il ajouté. Elle englobe, par ailleurs, 6 œuvres du célèbre peintre marocain Jilali Gharbaoui, faisant partie de la collection d’André Goldenberg, ancien attaché culturel de l’ambassade de France à Rabat, a-t-il précisé.

La deuxième partie de cette exposition consacrée, quant à elle, aux artistes contemporains africains, comprend une sélection d’œuvres des artistes congolais Chéri Samba et Pierre Bodo, des photographes maliens Seydou Keïta et Malik Sidibé, ce dernier étant exposé actuellement à la Fondation Cartier à Paris, ou encore de jeunes artistes comme le Marocain Hassan Hajjaj et le Sénégalais Omar Victor Diop.

Malick Sidibé (1936 - 2016), Nuit de Noël (Happy-Club) - 1963

"Convaincue que le Maroc est en passe de devenir le hub de l’Afrique sur le plan culturel, Artcurial espère développer ce segment de l’art contemporain à partir de Marrakech", a affirmé M. Berman, se réjouissant de la montée en puissance de l’art plastique dans le royaume grâce à la politique marocaine de développement des musées et de fondations culturelles, citant notamment l’ouverture du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain qui, a-t-il dit, a donné un "boost énorme" à ce secteur.

Le directeur du département orientaliste d’Artcurial a émis l’espoir de voir l’art marocain s’exporter le plus possible à l’international tout en reconnaissant que "c’est ce qui est le plus compliqué".

L’exposition aura cette année pour ambassadrice Cécilia Attias, militante des droits des femmes et présidente de la Fondation For Women. Épouse de l'homme d'affaires Richard Attias, natif de Fès, elle est "très attachée au Maroc", précise la MAP. Elle-même possède, avec son mari, un certain nombre d'oeuvres d'artistes tels que Majorelle, ainsi qu'une maison à Marrakech.

Hassan Hajjaj, né en 1961, Gossiping - 2000

L’organisation de cette deuxième vente aux enchères a été décidée par Artcurial suite au succès de la première édition, organisée en décembre 2016. Celle-ci avait totalisé un chiffre d’affaires de près de 2,3 millions d’euros.

Artcurial avait également organisé en 2015 à Marrakech la vente de la collection d’art islamique de Pierre Bergé et Yves Saint Laurent au profit de la Fondation Jardin Majorelle. Elle avait aussi organisé la vente "Moroccan Spirit", célébrant 140 ans de créations au Maroc, à l’occasion de l’ouverture en 2014 du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) à Rabat.

Fondée en 2002, Artcurial a totalisé en 2016 plus de 210 millions d’euros en volume de vente.