Les pèlerins ne peuvent plus prendre de selfies à la Mecque

INTERDICTION - Les selfies et autres photos sur les Lieux Saints n’ont pas laissé insensibles les autorités du pays.

Devenu presque une mode à laquelle s’adonnent les pèlerins, qu'ils soient ou non célèbres, le selfie est désormais interdit par l’Arabie Saoudite. Le royaume a publié un décret le 10 décembre dernier dans lequel il interdit toute prise de photo, quel qu’en soit le type ou le moyen dans l’espace des lieux saints.

Une décision qui s’explique par la volonté de préserver la portée spirituelle et religieuse de ces lieux. Selon le média saoudien Okaz, cette décision trouve aussi son origine dans la nécessité de réagir à la gêne auprès des pèlerins que provoquent les prises de photos, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des lieux saints.

La direction des affaires du Hajj et de la Omra du ministère de la Justice et des Affaires islamiques d’Arabie saoudite a entamé la généralisation de cette décision appelant à élargir la sensibilisation et l’information. Et pour cause, toute violation de cette interdiction pourrait être si nécessaire sanctionnée par la saisie de l’appareil servant à prendre des clichés ou à filmer.