L'Institut français du Maroc lance un appel pour créer le visuel de sa saison culturelle 2018

CULTURE - Photographes, graphistes, illustrateurs, dessinateurs... À vos crayons. L'Institut français du Maroc lance un appel à projets pour imaginer l'affiche de la saison culturelle France-Maroc 2018. Sous le thème "Un monde ouvert", l'affiche se veut être une "fenêtre sur la création contemporaine française, reflet des échanges artistiques franco-marocains". La date limite de candidature est le 7 janvier 2018.

Pour "valoriser les talents de tous horizons", l'Institut français du Maroc propose ainsi, pour la première fois, aux artistes majeurs et résidents au Maroc, de créer le visuel de sa prochaine saison culturelle. "L’appel à projet est ouvert aux secteurs des arts visuels comprenant: la photographie, l’illustration, le graphisme, le dessin", explique l'Institut français dans un communiqué.

Sur son site internet, l'Institut français explique que par "monde ouvert", thème choisi cette année, "il faut entendre un monde dans lequel l’existence de frontières entre pays n’empêche pas la circulation des hommes, des idées, des biens. (...) Il faut aussi comprendre un monde dans lequel le futur et l’innovation sont valorisés, où les individus disposent d’opportunités, de chances de réussite économique, sociale, politique".

Les visuels proposés par les candidats, qui devront respecter une charte graphique précise et répondre à certains critères expliqués en détails sur le site de l'Institut français, seront sélectionnés par le directeur général de l'Institut, sur des critères "d’originalité, de composition et de cohérence". Le candidat retenu sera averti au plus tard le 26 janvier 2018, par mail ou téléphone, et recevra 10.000 dirhams.

Il s’engage également à céder, à titre exclusif et pendant cinq ans, à l’Institut français du Maroc, les fichiers sources et les droits d’exploitation (reproduction, adaptation, diffusion) portant sur sa création, précise l'Institut.

Le visuel sera en effet "la ligne graphique directrice" de promotion de la saison culturelle France-Maroc 2018, à travers divers supports imprimés et digitaux. "Il existera donc de nombreuses déclinaisons exécutées par l’Institut français du Maroc en interne, ce que le gagnant consent d’ores et déjà."

L'Institut français du Maroc organise depuis 2011 la saison culturelle France-Maroc. Celle-ci réunit chaque année 350.000 spectateurs et propose 30 événements (expositions, projections, débats, ateliers...) dans le réseau des douze sites de l’Institut français du Maroc. La saison culturelle 2017 s'était déclinée autour du thème "Réinventer la cité", et en 2016, "Changer de dimension", comme on peut le voir sur les deux visuels ci-dessous: