L'artiste tunisien Ilyes Messaoudi promet des "Nuits inouïes" à la galerie Inside art à Paris

Le jeune artiste tunisien Ilyes Messaoudi entame aujourd'hui une nouvelle exposition personnelle, sous le titre "Nuits inouïes", à la galerie INSIDE ART à Paris.

Le plasticien autodidacte s'est distingué auprès du public grâce à des œuvres colorées, aux allures pop employant différents matériaux (peinture acrylique, aquarelle, collage, broderie, sequins) et explorant, avec humour, les contrastes identitaires entre Orient et Occident, tradition et modernité.

"Je suis continuellement à la recherche de nouveaux matériaux pour les mettre au service de mes idées et des propos que j'ai envie d'exprimer", explique Ilyes Messaoudi, au HuffPost Tunisie.

"Cette fois j'ai fait de nouvelles œuvres sur des médiums que j'expérimente pour la première fois et qui annoncent peut-être un changement visuel des 'Nuits de Shéhérazade' ".

Ilyes présente ici une exposition au titre évocateur "Nuits inouïes", se voulant une adaptation cocasse du fameux conte des mille et une nuits. À travers ce récit plastique complètement décalé Ilyes nous conte les nuits à la fois douces et agitées d'une Shéhérazade des temps modernes confrontée à des problématiques sociales et politiques actuelles.

"Il s'agit d'une quête insatiable, toile après toile, d'atteindre l'apothéose que nous promet le conte, celle de vivre une nuit inouïe", commente Nina Sales, commissaire de l'exposition.

La jeune galerie parisienne INSIDE ART – créée sous l’impulsion de l’artiste Ilyes Messaoudi, de la commissaire d’exposition Nina Sales et de Sofien Trabelsi (directeur de production) – se veut un nouvel espace d’exposition et d’actions culturelles, engagé dans la promotion d’artistes contemporains, confirmés et émergents.

Elle accueillera l'exposition "Nuits inouïes" jusqu'au 4 janvier 2018.

