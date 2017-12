Aux Golden Globes 2018, un défilé d'actrices toutes de noir vêtues?

CULTURE- De l'autre côté de l'Atlantique, le monde du cinéma frémit. Comme chaque année depuis 1944 ont lieu les Golden Globes, récompenses de cinéma et de télévision aux États-Unis. Seulement, cette année n'a pas été une année comme les autres, avec l'affaire Weinstein et les témoignages de femmes victimes de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viol qui se multipliés à Hollywood.

Il paraît donc peu probable que cette cérémonie si médiatisée regroupant tout le gratin du cinéma ne fasse comme si de rien n'était. Comme le révèle The Hill, il se pourrait même que de nombreuses actrices s'unissent symboliquement pour dénoncer le harcèlement sexuel.

Alors, même si on s'en doute, une pluie de discours engagés vont être prononcés une fois sur scène, les actrices veulent lancer un autre message fort. Certaines d'entre elles ont décidé de porter du noir en signe de protestation.

Avec son témoignage récent visant Harvey Weinstein, Selma Hayek est l'une des actrices qui pourraient suivre le mouvement. Entre autres, Jessica Chastain, Meryl Streep et Emma Stone seraient également de la partie, selon People.

En parallèle, les nommés font déjà polémique, notamment dans la catégorie "Meilleure réalisation", où figurent Guillermo del Toro, Martin McDonagh, Christopher Nolan, Ridley Scott ou ou encore Steven Spielberg mais aucune femme.Sur les réseaux sociaux, des internautes s'indignent de ne pas retrouver Greta Gerwig ("Lady Bird") ou Patty Jenkins, réalisatrice de "Wonder Woman" (qui a rapporté 500 millions de dollars au box-office).

Where is @PattyJenks? Where is Dee Rees? Where is Greta Gerwig? This is a year when women directors are making it to the finish line in awards season, and STILL they can't break through. https://t.co/LvcJWagHEK — Melissa Silverstein (@melsil) 11 décembre 2017

so wait boss baby can get a golden globe nomination but they can't nominate any women in the directors category?? lmao — frankie (@shootinglovemp3) 11 décembre 2017