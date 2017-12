Eminem: vous connaissez forcément ces deux tubes remixés dans l'album "Revival"

MUSIQUE - "Guess who's back, back again". Eminem fait son retour ce vendredi 15 décembre avec son premier album depuis 2013. Quatre ans après "The Marshall Mathers LP 2", le rappeur américain déjà consacré Meilleur artiste hip-hop aux derniers MTV EMA, dévoile l'intégralité de "Revival".

Après avoir organisé un incroyable jeu de piste pour ses fans en disséminant un faisceau d'indices sur la sortie d'un disque, le "Silm Shady" avait confirmé les théories en dévoilant les titres et les featuring de ce neuvième album studio. Le premier single "Walk on Water" en duo avec Beyoncé a déjà été écouté près de 50 millions de fois en un mois.

Sur les 19 titres qui composent cet album, outre les titres chantés avec Ed Sheeran, Alicia Keys, Pink et Skylar Grey, deux sautent aux oreilles dès les premières secondes. Et pour cause, ce sont des reprises de tubes planétaires.

"I Love Rock'n'Roll"

Avec "Remind Me", septième "track" de "Revival", Eminem reprend à sa sauce le titre "I Love Rock'n'Roll". Ce tube de 1975 du groupe Arrows, mondialement devenu un hymne du rock en 1985 grâce à Joan Jett & The Blackhearts a été repris de nombreuses fois, notamment par Britney Spears en 2002.

Quinze ans plus tard, c'est Eminem qui s'en empare dans un titre narcissique à caractère sexuel. Le célèbre refrain "I love Rock'n'roll" est remplacé par "I love you". "Je t'aime, parce que tu me rappelles moi-même/Voilà pourquoi je t'aime, parce que tu es comme moi/vilain".

Ce n'est pas la première fois qu'Eminem fait appel à de grosses guitares pour accompagner ses chansons. Si la guitare est évidemment au cœur de cette reprise très rock, le rappeur en a notamment placé dans ses titres les plus célèbres comme "Berzerk", "Lose Yourself" ou "Beautiful", ou dans cet album comme "Castle", "Heat" et "Untouchable".

"Zombie" ("In Your Head")

C'est la cerise sur le gâteau, ou plutôt la canneberge. Personne n'aurait pu imaginer que la 17e piste "In your Head" de "Revival" puisse être une reprise du titre "Zombie" des Cranberries. Et c'est pourtant bien le cas.

Sorti en 1994, ce titre du groupe irlandais évoque le conflit qui marqué dans le nord du pays à partir des années 1960. Eminem s'empare de ce tube aux 630 millions de vue sur YouTube pour en faire un titre beaucoup plus personnel, prenant le célèbre "In your head" au mot. Le rappeur revient sur ses années drogue en 2004 après la sortie de son album "Encore", et évoque ce qu'il se passait dans sa tête au moment où la célébrité a pris le dessus sur sa vie privée.

Le zombie, c'est lui.