CIMR - La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) vient de lancer une carte monétique interbancaire destinée à ses retraités. Dans un communiqué, la CIMR annonce à ses allocataires qu’ils peuvent dorénavant activer leur carte "Rahati" trois jours ouvrés avant la fin de chaque année (pour l’activation annuelle) ou de chaque trimestre (pour l’activation trimestrielle).

Ce service est géré par la Banque Populaire (BP), suite à un appel d’offre lancé par la CIMR. Sur son site Internet, cette dernière explique que l’activation de cette carte peut se faire dans n’importe quelle agence du réseau BP au Maroc. Il suffira, indique la CIMR, de se présenter au guichet avec la carte "Rahati" et la carte d’identité nationale 2 jours ouvrés avant la fin de chaque trimestre ou de chaque année.

La carte "Rahati" coûte 5 dirhams par mois, soit 180 dirhams pour la durée de validité de la carte (3 ans). Ces frais remplacent ceux de la mise à disposition qui étaient à la charge du retraité.

Cette carte ne concerne pas tous les adhérents. La CIMR précise que ce service ne concerne pas des orphelins bénéficiant d’une pension de réversion, des retraités résidant à l’étranger et payés sur un compte bancaire à l’étranger ou encore des retraités dont le nombre de points est inférieur à 150 points. Les retraités invalides justifiant leur invalidité par un certificat médical ne sont pas concernés, non plus.