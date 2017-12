Après les blogueuses tunisiennes, ces blogueurs tunisiens ne vous laisseront pas de marbre

C'est une passion des plus en vogue, un hobby des plus stylés, et un métier des plus enviés: le blogging est LA tendance du moment... et ça s'applique même aux hommes!



Domaine majoritairement féminin, le blogging compte, désormais, de plus en plus d'hommes actifs sur les réseaux sociaux.

Qu'ils soient Instagrammeurs, Snapchatteurs, ou It Boys, ils font partie du cercle très fermé des "Influencers".

Bons-plans, dernières tendances, et fous-rires, ces "Influencers" sont les partenaires nécessaires à vos journées.

Issam.Tn : En mars 2016, Issam Ghariani s'est lancé le défi d'être le premier "influencer" homme en Tunisie. Pari réussi puisque aujourd'hui il compte plus de 34.500 abonnés sur Instagram. Mais, le jeune homme ne s'est pas arrêté à ce succès en se lançant un nouveau défi: "vie à deux", le premier concept de lifestyle en couple, avec sa jolie femme Marwa.

Snapchat: Issamtn

Instagram: @Issam.tn

Sàfuàn: Se décrivant comme un accro aux réseaux sociaux, Safuan Thabet a commencé en tant que Community Manager pour les endroits les plus branchés de Tunis, pour finalement devenir Instagrammeur et Snapchatteur. Il compte aujourd'hui plus de 10.000 abonnés qui le suivent pour ses sorties, ses bons plans, ses rituels sportifs, et ses voyages.

Snapchat: Safuan1

Instagram: @Safuan1

Sahri Bahri: Roi du "Tguarbi3"" sur le net, Youssef Bahri a commencé sa carrière sur Youtube il y a deux ans. Son principe est simple: poster des vidéos où il traite l'actualité Tunisienne avec humour. Aujourd'hui, fort de ses 41.000 abonnés sur Facebook, Sahri Bahri fait même partie des rares influencers qui ont franchi la barrière du web pour apparaitre à la télé.

