AIRBNB - Qui n'a jamais passé plusieurs heures sur la plateforme de location de logement Airbnb, à rajouter des destinations de rêve dans sa fameuse "wish-list"? Désormais, vous pouvez savoir quels sont les logements les plus convoités par les clients de la plateforme de location en ligne. En effet, Airbnb a publié cette semaine une liste des logements les plus convoités par pays. Au Maroc, le grand vainqueur est, sans surprise, un riad à Marrakech .

Ce riad, baptisé Dar Ahwach, est situé dans le quartier Dar el Bacha, comprend trois chambres et trois salles de bain, et peut accueillir 7 voyageurs. L'endroit qui reprend les codes du riad Marrakchi typique, est loué pour la modique somme de 831 DH la nuit.

Hormis leur penchant pour ce riad somme toute assez paisible, les utilisateurs ont visiblement le goût de l'aventure. Parmi les logements présents dans cette liste, on retrouve quelques curiosités. Ainsi, le logement le plus populaire en Allemagne se trouve à Nuremberg et est une "authentique hutte afghane" dotée de toilettes portatives et d'une piscine.

Aux États-Unis, le choix des utilisateurs d'Airbnb s'est porté sur une cabane dans les arbres situé à Atlanta, en Georgie. En Irlande, les internautes ont préféré l'originalité de cet authentique château médiéval.