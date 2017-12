La pièce "L'ecsta" décroche le 1e prix du festival local du théâtre professionnel à Sidi Bel-Abbès

Photo d'illustration | Spiderstock via Getty Images

La pièce théâtrale "L'ecsta" a décroché le premier prix du 11ème festival culturel local du théâtre professionnel de Sidi Bel-Abbès, qui a pris fin mercredi.

Cette distinction a été annoncée lors de la cérémonie du tomber du rideau de cette manifestation culturelle abritée par le Théâtre régional de Sidi Bel-Abbès du 10 au 13 décembre.

Six représentations étaient en lice représentant des troupes et coopératives des wilayas de Sidi Bel-Abbès, Oran, Mascara, Chlef et Médéa.

En décrochant ce premier prix, la pièce "L'ecsta" sera officiellement en lice à la prochaine édition du Festival national du théâtre professionnel prévu le 23 décembre en cours à Alger.

L'évaluation des représentations en compétition a été faite par un jury composé de quatre membres dont Sid Ahmed Sahla, écrivain dramaturge et journaliste, l’universitaire Salay Abbès de Sidi Bel-Abbès et Ahmed Bekhai, comédien au théâtre local, et présidé par le réalisateur, Azri Ghaouti.

Le jury s’est appuyée, dans son évaluation, sur cinq critères: le texte, la mise en scène, la scénographie, l'interprétation et la musique, a indiqué le président du jury soulignant que la participation des troupes théâtrales a été jugée honorable lors de cette édition mettant en exergue des efforts pour encourager le 4ème art.

La cérémonie de clôture a été marquée par la présentation de la pièce "107" en compétition de la troupe "Abdelkader Farah" des arts dramatiques de Médéa, ainsi que la pièce "Halqa" du "Café littéraire" du TR de Sidi Bel-Abbès.

