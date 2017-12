Disney sur le point de racheter la 21st Century Fox pour 52 milliards de dollars

ÉCONOMIE - Un bouleversement majeur. Ce 14 décembre, au terme de semaines de négociations et de rumeurs incessantes, l'officialisation de l'accord entre la 21st Century Fox et Disney est sur le point de se produire. Une opération qui devrait totalement remodeler le secteur du divertissement dans le monde.

Rupert Murdoch et sa famille, propriétaires de l'un des plus gros empires de presse et d'entertainment, auraient ainsi accepté de vendre la 21st Century Fox, l'un des incontournables géants du cinéma, à son rival Disney. Le montant de l'opération: plus de 50 milliards de dollars, selon le New York Times, une dizaine de millions de plus pour le Guardian.

BREAKING: Disney buying big chunk of 21st Century Fox in $52.4B deal, bringing together film studios and growing overseas. — The Associated Press (@AP) 14 décembre 2017

En clair, Rupert Murdoch ne se concentrerait dès lors plus que sur l'information, au travers notamment de sa chaîne d'information Fox News et de titres de presse partout sur la planète, et en particulier dans le monde anglophone. De plus, le milliardaire et sa famille récupéreraient dans l'opération près de 5% des actions de Disney, dont la valorisation totale est à l'heure actuelle estimée à quelque 180 milliards de dollars.

L'opération devra toutefois être autorisée par les instances de régulation de la concurrence, tant une fusion entre la Fox et Disney donnerait naissance à une entreprise gigantesque. En effet, un tel regroupement remodèlerait l'intégralité du secteur du cinéma.