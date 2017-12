6 marques marocaines de cosmétiques bio qu'on adore

BEAUTE - Huile d’argan, rhassoul, henné, savon noir, akar al fassi… On revisite ses classiques. L’occasion de renouer avec les trésors du Maroc et de (re)découvrir ces rituels de beauté qui ont traversé les siècles et les générations. C’est donc un fabuleux voyage au cœur d’un héritage séculaire que nous proposent ces marques qui ont décidé de donner une seconde jeunesse aux produits de beauté de nos grands-mères.

The Moroccans

Avec une large gamme de produits à base d’ingrédients naturels, The Moroccans est la nouvelle marque de cosmétiques marocaine qui cartonne. Lancée il y a un an par Mouad Mohsine et Mohcyn Bousfiha, deux jeunes entrepreneurs marocains installés entre Dubaï et Marrakech, la marque revisite les préparations et recettes de beauté ancestrales, en créant des formules adaptées à la vie moderne. Du savon noir à l’huile d'olive au rhassoul au géranium en passant par le henné à la rose de Damas ou encore les gommages au miel et bois de cèdre, sans oublier l’huile d’argan issue de l’agriculture biologique enrichie d’huiles essentielles et de parfums naturels... Voilà une marque qui a trouvé les recettes parfaites pour nous faire craquer.

Jerraflore

Créée en 2001 par Khadija Kabbaj, pharmacienne de formation, Jerraflore met la nature au service de notre bien-être. Grande amatrice de produits du terroir marocain, inspirée par les recettes traditionnelles que lui concoctait sa mère dans son enfance et guidée par ses connaissances scientifiques, Khadija développe une ligne de produits naturels qui allient authenticité et savoir-faire. Désormais rejointe par sa fille Leila, également pharmacienne, les deux femmes mettent tout leur savoir et leurs connaissances héritées de mère en fille au service des rituels de beauté et de santé marocains.

Botanika Marrakech

Créé par Khalid Bitar, fabricant en cosmétologie et fondateur du laboratoire dermo-cosmétique Ircos Maroc, Botanika Marrakech cristallise plus de 15 années d’expérience dans l’élaboration de produits de beauté haut de gamme. Certifiée sans générateur minéral, sans petrolatum (des dérivés pétrochimiques raffinés qui empêchent l’oxygénation de la peau et des cheveux), cette nouvelle gamme de cosmétiques naturels présentent les mêmes propriétés que les produits chimiques, mais sans effets nocifs. Avec des produits élaborés selon les normes internationales de qualité imposées par les deux normes: ISO 22716 et le label Halal, et celles relatives à l’utilisation d’extraits de plantes naturelles, Botanika offre ainsi une alternative idéale, spécialement pour les femmes enceintes et les bébés.

Nectarome

Lancée il y a 20 ans par trois scientifiques, Jalil Belkamel, docteur pharmaco-chimiste, phyto-aromathérapeute, spécialisé en huiles essentielles, son frère Abdelfattah Belkamel, docteur en pharmacie, spécialisé en huiles essentielles et Youssef Dehbi, formulateur cosméticien. Nectarome met en lumière des siècles de savoir accumulé et dresse un pont entre modernité et authenticité. Pour donner vie à cet ambitieux projet, ils commencent par créer le Jardin Bio-Aromatique à l’Ourika, et y installent une petite unité de production. Ils font le tour des traditions de beauté et santé marocaines: épices, plantes aromatiques, rhassoul, huile d’argan, henné, nigelle, savon noir, essences… Ils retravaillent encore et encore ces recettes pour développer des produits encore plus performants, plus adaptés à la vie d’aujourd’hui.

Maison d'Asa

Bien connu des amateurs de bien-être, le spa casablancais Maison d'Asa est une véritable institution. Cependant, au-delà des soins et massages et autres prestations en cabine, la maison fondée par Asma El Mernissi propose également une ligne de produits naturels et bio créés exclusivement pour la marque. Huile de pépins de figue de barbarie bio, huile d'argan, soins capillaires, gommages... Impossible de ne pas trouver son bonheur. Conformes à la législation européenne, les produits de la marque sont réalisés à base de matières premières naturelles, certifiées et biologiques dont l'huile d’argan, l'huile de santal ou d'autres huiles essentielles précieuses, le tout accompagné d’un voyage olfactif relaxant à travers le terroir marocain (rose musquée, orange douce, pamplemousse, santal, cèdre…).

Mooï

Jeune marque de produits cosmétiques naturels lancée en juin 2016, Mooï soutient le commerce équitable durable en offrant aux femmes des zones rurales un revenu stable afin d'améliorer les conditions de vie de leurs familles et leur donner plus de poids dans une société traditionnellement dominée par les hommes. Mooï développe une ligne de produits pensée pour faire de la beauté un réel moment de bien-être. Huile d'argan et huile de figue de barbarie bio, produits du hammam émanant de la culture mauresque, savons noirs aux différentes compositions (eucalyptus, fleur d'oranger, menthe pouliot...), jusqu'aux différentes variétés de rhassoul, ou encore laits corporel, la marque réinvente nos rituels de beauté les plus anciens pour les remettre au goût du jour.