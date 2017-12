Tunisie: Connaissez-vous cette particularité de l'île Pilau à Raf Raf ?

Un phénomène extraordinaire se passe chaque année, aux alentours du mois de décembre sur l'île Pilau à Raf Raf (gouvernerat de Bizerte). L'île devient toute dorée pendant à peine une minute, selon l'internaute Ferid Sadkaoui, un des bizertins qui a posté sur Facebook une photo de ce phénomène. Cette transformation de l'île serait due au reflet du soleil sur les roches. (photos ci-dessous)

L'île rocheuse se situe au nord-ouest du cap Sidi Ali El Mekki et à un mile marin au nord de la côte de Raf Raf. Elle est d'une superficie de 116 mètres carrés et présente un sommet conique.

Appelée aussi "K'minnaria", c'est à dire "sommet en feu" en arabe. On retrouve sa trace dans le livre "Voyages dans les Régences de Tunis et d'Alger. Relation d'un voyage sur les côtes de Barbarie, fait par ordre du Roi en 1724 et 1725", de Jean-André Peyssonnel, un médecin et naturaliste français, publié en 1838. "On appelle cette île Pilau, par quelque idée mal forgée que cette petite île, faite en cône, rassemblait à un pilau, qui est une soupe de riz cuit, sec et dont les grains, faciles à séparer, peuvent former une petite montagne", y lit-on.

