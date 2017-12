Quand Rochdi Belgasmi fait danser l'ambassadrice du Royaume-Uni en Tunisie et son attaché militaire

Le danseur et chorégraphe tunisien Rochdi Belgasmi ne finit pas d'étonner, son dernier coup d'éclat est de faire danser l'ambassadrice du Royaume-Uni en Tunisie, Louise De Sousa et son attaché militaire dans un Workshop assez spécial! Les deux apprentis danseurs suivaient avec attention les pas de danse de Rochdi Belgasmi avec un air sérieux et amusé à la fois. (photo ci-dessous)

Après le lablabi, Louise De Sousa s'initie ainsi à la danse populaire tunisienne.

En effet, il y a presque un an, l'ambassadrice du Royaume-Uni en Tunisie a partagé sur son compte Twitter un tweet pour le moins original. Demandant à ses followers où elle pouvait manger un Lablabi (plat traditionnel tunisien) sur Tunis.

Je vais essayer le #lablabi pour la première fois. Avez-vous des endroits à Tunis à me proposer ? — Louise de Sousa 🇬🇧 (@LouiseADeSousa) 20 février 2017

À l'instar de l'ambassadeur de France Olivier Poivre d'Arvor et du Canada, Carol McQueen, Louise De Sousa s'est-semble-t-il- elle aussi bien intégrée dans ce mouvement qui tente de "dépoussiérer" la communication diplomatique.

